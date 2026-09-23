Mirafiori, torna la cassa integrazione: stop alla FIAT 500 a ottobre

Torna la cassa integrazione a Mirafiori. Stellantis ha infatti comunicato ai sindacati la misura che porterà allo stop della linea di produzione della FIAT 500 sia elettrica e sia ibrida dal 19 al 30 ottobre. Secondo quanto emerso, lo stop riguarderà 1.074 dipendenti e precisamente 934 operai e 140 impiegati.

L'annuncio della cassa integrazione arriva dopo un periodo di attività a singhiozzo dovuto alle forniture dei basamenti sui motori a intermittenza dalla Teksid di Carmagnola.

I motivi del nuovo stop

L'arrivo della nuova FIAT 500 Hybrid era stato salutato come la soluzione ai problemi dell'impianto di Mirafiori. Tuttavia, come sottolinea un portavoce di Stellantis, ci si trova al momento davanti a una situazione complessa.

Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno.

Insomma, la FIAT 500 Hybrid e i nuovi investimenti non sembrano bastare per garantire la continuità operativa della fabbrica in un momento molto complesso per l'industria automotive. La domanda complessiva di mercato che rimane debole e i costi industriali continuano ad avere un impatto importante sulle attività dello stabilimento. Il nuovo ricorso alla cassa integrazione deve essere letto all'interno di un quadro più ampio e cioè quello delle difficoltà che sta attraversando tutta l'industria automobilistica.

Tra i problemi evidenziati da Stellantis c'è il costo dell'energia che continua a essere in Italia un forte svantaggio per le fabbriche.

I prezzi delle produzioni nazionali, e in particolare di Mirafiori, potrebbero essere contenuti grazie a un miglioramento della competitività, a partire da una riduzione del costo dell'energia.

Il dialogo con le istituzione non ha però portato ancora a nulla di concreto. C'è poi il tema importante dei prezzi delle auto. Oggi una vettura costa molto di più rispetto al passato a causa anche delle nuove normative. Aumenti che quindi hanno ridotto l'accessibilità da parte delle famiglie. Un problema che colpisce soprattutto il segmento delle city car.

Ovviamente i sindacati non hanno gradito la notizia e chiedono che venga portato a Mirafiori un ulteriore modello che possa sostenere la produzione.

Fonte: La Repubblica

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