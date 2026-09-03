Offerta FIAT 500 Hybrid, anticipo e tasso zero: rate da 149 euro

Per il mese di settembre, la FIAT 500 Hybrid (qui la nostra prova) è proposta con un'offerta di finanziamento che prevede anticipo zero, tasso zero e rate a partire da 149 euro.

La promozione riguarda esattamente la FIAT 500 Hybrid POP che costa 19.900 euro. Si tratta dell'allestimento base che offre tra le altre cose, cruise control, retrovisori esterni verniciati nero lucido, avviamento Keyless Go e quadro strumenti digitale TFT pollici a colori. Scegliendo questo allestimento manca l'infotainment. Al suo posto troviamo un supporto per smartphone che permette di utilizzare il dispositivo mobile come una sorta di computer di bordo. La FIAT 500 Hybrid offre un'unica motorizzazione, un 3 cilindri Mild Hybid di un litro di cilindrata in grado di erogare 65 CV.

C'è un vincolo che riguarda la necessità di rottamare una vecchia auto fino a Euro 4 per accedere all'offerta che prevede uno sconto di 3.450 euro sul prezzo d'acquisto. Nessun anticipo, tasso 0 e rate da 149 euro come anticipato all'inizio. Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 12.073,60 euro. Il contratto prevede una durata di 36 mesi con un chilometraggio massimo di 30.000 km. Al termine, si potrà decidere anche di restituire l'auto, oppure di cambiarla.

Ecco le complete condizioni del finanziamento come riportato sul sito FIAT.

Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad Euro 4 e di immatricolazione entro il 28/09/2026. Fiat 500 Hybrid POP 1.0 65 CV Listino 19.900 euro (IPT e contributo PFU esclusi), promo 16.450 euro. Anticipo 0 euro - Importo Totale del Credito 16.721 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 17.327,85 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 420 euro, Interessi 0 euro, spese di incasso mensili 4 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 42,85 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 149 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 12.073,60 euro incluse spese di incasso mensili di 4 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro / anno. TAN (fisso) 0%, TAEG 2,07%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro / km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.