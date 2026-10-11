FIAT Multiplay, torna la Multipla ma può trasformarsi in un pick-up

FIAT Multiplay fa il suo debutto ufficiale al Salone di Parigi 2026. Si tratta di un concept ispirato alla Multipla. Lungo 4,45 metri, si caratterizza per forme da monovolume ma con la possibilità di ''trasformarsi'' e diventare così anche un pickup. Il segreto è l’architettura del montante C ''Metamorfosi'' che si caratterizza per un ''modulo posteriore mobile che consente alla vettura di passare da una configurazione familiare 6+1 a un pick-up a quattro posti con cassone aperto''.

Concept che anticipa un qualche futuro modello? A quanto pare no perché FIAT fa sapere che Multiplay nasce come un ''laboratorio di soluzioni per la mobilità di domani''.

Una monovolume che si trasforma in un pick-up

Il ''baricentro'' del progetto del concept Multiplay è un modulo posteriore che scorre longitudinalmente lungo apposite guide. Chiamato come accennato all'inizio ''Metamorfosi'', permette di trasformare in pochi semplici movimenti una vettura familiare chiusa in un pick-up.

FIAT Multiplay

Con la vettura ''chiusa'' in quella che FIAT chiama configurazione ''familiare'', l'abitacolo del concept ospita sei posti più un elemento flessibile aggiuntivo, chiamato ''Petsenger seat''. Di cosa si tratta? FIAT ha realizzato un elemento modulare che può essere utilizzato per assolvere a diverse funzioni: punto di fissaggio per un seggiolino per bambini, spazio dedicato a un animale domestico, piccolo tavolino oppure vano portaoggetti.

Grazie al Petsenger seat, l'abitacolo diventa quindi un abitacolo riconfigurabile in base alle proprie necessità di viaggio. In particolare, per chi viaggia con i propri amici a 4 zampe, una sezione esterna del cuscino può essere staccata e utilizzata come guinzaglio, mentre un vano ricavato nella portiera ospita una ciotola pieghevole.

FIAT Multiplay

Il concept è stato sviluppato per offrire tanto spazio e comfort anche per chi si siede nella terza file dei sedili, solitamente molto sacrificata. Grazie a un’architettura particolarmente efficiente, la zona posteriore può accogliere fino a due bambini e, quando necessario, anche un adulto. FIAT ha ideato quella che chiama ''Sunseat'', una soluzione che permette al sedile del passeggero anteriore di trasformarsi, a vettura parcheggiata, in una comoda chaise longue.

In pratica, il sedile sfrutta la plancia come schienale, creando sotto il tetto panoramico uno spazio ideale per leggere, rilassarsi o semplicemente godersi il paesaggio.

FIAT Multiplay

E quando il concept si trasforma in un pick-up, quattro sedili si abbinano a un cassone aperto, pensato per trasportare biciclette, attrezzature sportive, accessori per le attività all’aria aperta e oggetti ingombranti. Lo spoiler si trasforma, ruotandosi, diventando così in un portabiciclette integrato.

Design ispirato all'anguria

Già perché come racconta FIAT, per la ricerca cromatica ci si è ispirati ad un simbolo dell’estate italiana e della convivialità: l’anguria. Il concept infatti presa un verde brillante che richiama la buccia del frutto, mentre le tonalità rosse e rosa dell’abitacolo ne evocano la polpa. Inoltre, la scelta dei materiali privilegia semplicità, funzionalità e utilizzo intelligente delle risorse. La maggior parte dei componenti morbidi è realizzata con tessuti monomateriale, ottenuti attraverso una lavorazione a maglia tridimensionale senza cuciture (no-stitch 3D knit), che riduce gli sprechi e permette di creare superfici morbide e adattabili.

Dentro c'è tecnologia ma con discrezione. Il display nascosto, perfettamente integrato nella plancia, scompare completamente dalla vista quando la vettura viene spenta, lasciando un ambiente visivamente pulito e ordinato.

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