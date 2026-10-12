FIAT Grizzly e Fastback, debutto europeo a Parigi: prezzi da 20.000 euro e ordini da gennaio

FIAT non si è limitata a portare al Salone di Parigi il concept Multiplay che rivede in salsa moderna la Multipla. Infatti, la casa automobilistica ha portato la sua gamma incluse alcune importanti novità. Stiamo parlando delle nuove FIAT Grizzly e Grizzly Fastback che fanno il loro debutto pubblico europei qui al Salone francese.

FIAT Grizzly e Grizzly Fastback: motori e prezzi

Grizzly è un SUV che privilegia spazio e praticità, mentre Grizzly Fastback offre una silhouette più dinamica grazie a forme da SUV Coupé. Entrambe misurano circa 4,5 metri. La capacità del bagagliaio è di 545 litri per Grizzly e di 608 litri per Grizzly Fastback, rendendo quest'ultima la più spaziosa della sua categoria tra i veicoli sotto i 4,5 metri.

FIAT Grizzly

La gamma offre motorizzazioni a benzina, ibride o elettriche, cambio manuale o automatico. Più nel dettaglio, abbiamo versioni con il 3 cilindri benzina di 1,2 litri da 100 CV con il cambio manuale, oltre a quelle Mild Hybrid da 145 CV. Per l'elettrico, motore da 113 CV. A Parigi sono stati portati solamente i modelli Mild Hybrid.

Gli ordini europei si apriranno il 5 gennaio 2027, con tutte le opzioni di motorizzazione disponibili fin da subito. I prezzi? Si parte da circa 20.000 euro per la versione benzina con cambio manuale.

FIAT: il resto della gamma al Salone di Parigi

Oltre al concept e alle nuove Grizzly, FIAT ha portato la Grande Panda livrea Giallo Bicolore, la 500 Cabrio La Prima in Oro Rosa, la 600 Sport MHEV da 145 CV in Verde Bicolore e la Topolino che continua a essere una vera best seller nel segmento di quadricicli elettrici. In particolare, al Salone la casa automobilistica ha portato la Topolino Sport, in configurazione chiusa con livrea bianca e strisce rosse ispirate alla Nuova 500 Sport del 1958, la Topolino Corallo, con portiere e tetto in vetro e la Topolino cabrio Dolcevita Verde Vita, con portiere e copertura in tela.

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