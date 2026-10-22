FIAT Pandina Tributo Autobianchi omaggia la Y10: colore esclusivo e interni raffinati

La FIAT Pandina si mette il ''vestito elegante'' e nasce così la nuova Pandina Tributo Autobianchi. Si tratta di un nuovo allestimento speciale che rende omaggio ai 30 anni dall'ultima Autobianchi Y10. Allestimento che va a posizionarsi al vertice della gamma della Pandina e quindi sopra le versioni Pop, Icon e Cross. La presentazione si è tenuta nella serata di ieri 21 ottobre, non una data scelta a caso dato che esattamente 30 anni prima veniva immatricolata l'ultima Y10.

Nuovo colore platino

FIAT Pandina Tributo Autobianchi si riconosce per il nuovo colore Platino, sviluppato specificamente per questa versione e disponibile in esclusiva. I clienti potranno scegliere anche una variante bicolore con tetto e portellone nero a contrasto.

FIAT Pandina Tributo Autobianchi

La personalizzazione estetica di questo allestimento speciale prevede pure la presenza delle calotte degli specchietti retrovisori e degli skid plate verniciati in nero. Ancora, troviamo uno sticker laterale dedicato con scritta ''Tributo Autobianchi'' oltre a cerchi in lega diamantati da 15 pollici, impreziositi da un logo dedicato sui coprimozzi.

Interni più raffinati

Passando all'abitacolo, la dotazione di serie prevede sedili in microfibra color sabbia chiaro con motivo a ''quadrettoni'' e un logo dedicato sui poggiatesta anteriori. Presenti poi inserti morbidi al tatto nei pannelli porta nella stessa tonalità sabbia chiaro dei sedili. La plancia mostra una fascia in color Platino con dettagli in nero lucido per creare un contrasto con i rivestimenti chiari. A prendo la porta, sul quadro strumenti e sull'infotainment compare una grafica di benvenuto dedicata ''Tributo Autobianchi''.

FIAT Pandina Tributo Autobianchi

La meccanica non cambia

Sotto al cofano troviamo quindi il solito 3 cilindri di un litro di cilindrata Mild Hybrid da 65 CV abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti.

FIAT Pandina Tributo Autobianchi

Prezzo

Nuova FIAT Pandina Tributo Autobianchi arriverà nelle concessionarie a dicembre. Il prezzo? 20.250 euro ma c'è già una promozione con finanziamento che porta il prezzo a 15.400 euro con rate da 99 euro.

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