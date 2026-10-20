FIAT Multipla, il ritorno è possibile: la Multiplay può diventare realtà

FIAT Multiplay ha fatto il suo debutto al Salone di Parigi. Si tratta di un concept ispirato alla FIAT Multipla del passato. Concept o qualcosa di più? Le parole del nuovo CEO FIAT, Arnoud Belloni, riportate dai colleghi di Autocar, fanno pensare che in futuro da questa vettura potrebbe anche derivare un modello di serie con forme da monovolume.

L'importanza della FIAT Multiplay

Parlando con i giornalisti, Belloni ha affermato che il Multiplay è stata ''di un'importanza straordinaria'' e ''assolutamente significativa''.

Sono assolutamente convinto che nella gamma ci serva un'auto per famiglie. L'unico nome che ha avuto risonanza a livello mondiale, o almeno in Europa, nel settore delle auto per famiglie per FIAT è stata Multipla. Sono sempre stato molto convinto della validità delle monovolume. Le adoravamo. Ho due gemelli e in passato avevo una monovolume. Poi ho comprato un SUV, come quasi tutti. E ho pensato, sì, è bello, ma sono molto deluso dalla vita a bordo.

Belloni crede che ci sia spazio per le monovolume ed è per questo che tra le sue priorità c'è quella di lavorare a una nuova monovolume. Modello che poggerà sulle piattaforme attuali, le stesse utilizzate dai SUV ma il design sarà nuovo e completamente differente.

FIAT Multiplay

Presto per capire come sarà la nuova monovolume di FIAT dato che il progetto è ancora solamente sulla carta, ma il nuovo CEO ha fatto intendere che potrebbe avere una lunghezza inferiore ai 4,5 metri.

Una proposta per l'era post SUV

Il responsabile del design, François Leboine, ha affermato che la Multiplay è una proposta per l'era ''post-SUV'' che secondo lui ci attende nei prossimi anni; un tentativo di costruire una monovolume che sia sufficientemente attraente per gli acquirenti di SUV.

Leboine, parlando con i colleghi inglesi, ha affermato che sebbene la Multiplay diventerebbe probabilmente un prodotto di nicchia, ''sul lato del mercato, non direttamente in competizione con la concorrenza'', rappresenta il tentativo di FIAT di ''trovare la prossima grande novità'. Ha poi aggiunto che qualsiasi decisione sulla produzione della Multiplay dipenderà ''dai feedback delle persone''. Tuttavia, il mercato potrebbe non essere ancora pronto, quindi bisogna tenerne conto e filtrare i feedback.

Fonte: Autocar

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