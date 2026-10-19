FIAT prepara la sua e-car da 15.000 euro: si chiamerà Koala?

Non solo Citroen, anche FIAT avrà la sua e-car, una piccola auto elettrica da proporre sul mercato con prezzi stimati a partire da circa 15.000 euro. Come sarà e soprattutto, come si chiamerà? I colleghi di Autocar hanno fatto il punto della situazione, partendo da alcune dichiarazioni in occasione del Salone di Parigi 2026.

Si chiamerà Koala?

Si prevede che il nuovo veicolo elettrico sarà la controparte elettrica dell'attuale Panda nota oggi come Pandina. Condividerà la nuova piattaforma di Stellantis per veicoli elettrici di piccole dimensioni con la 2CV, presentata in forma di concept al Salone di Parigi e che sarà in vendita nel 2028. Piattaforma che come abbiamo scoperto, sarà sviluppata in collaborazione con Leapmotor.

Stiamo parlando, come accennato all'inizio, delle e-car, cioè quella nuova categoria di piccole elettriche che nasceranno per sfruttare il nuovo regolamento voluto dall'Unione Europea per incentivare i produttori a vendere BEV di lunghezza inferiore a 4,2 m. Questo insieme di regole si ispira al quadro normativo che regola le kei car giapponesi, che rappresentano circa il 40% del mercato interno, e ha lo scopo di ridurre i prezzi per favorire la transizione verso i veicoli elettrici.

Anche FIAT sta quindi sviluppando la sua prima e-car e parlando al Salone di Parigi, il nuovo CEO di FIAT, Arnauld Belloni, ha dichiarato che stanno lavorando su alcune vetture basate sulla piattaforma e-car.

Stiamo preparando una piccola auto che sarà basata sulla 2CV, e sarà davvero sorprendente.

Il responsabile del design, François Leboine, ha dichiarato a colleghi inglesi che la prima e-car di FIAT è ''pronta quanto la 2CV'', ma che il marchio ha deciso che ''non era il momento giusto per mostrare ciò che stavamo facendo'', probabilmente per non oscurare la sua controparte francese al Salone.

Leboine ha suggerito che, dopo il lancio di modelli più grandi come la Grande Panda e il SUV Grizzly, la priorità di Fiat è quella di rivitalizzare la propria gamma di city car.

Come si chiamerà? Si dice che la nuova piccola elettrica che farà parte della famiglia Panda, potrebbe chiamarsi Koala. Lo stile potrebbe riprendere alcuni elementi della famiglia Panda ma ancora non ci sono dettagli precisi.

Quello che sappiamo è che anche FIAT sta lavorando alla sua e-car e presto dovrebbero arrivare maggiori dettagli.

Fonte: Autocar

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