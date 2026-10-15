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Stellantis, le E-Car da 15.000 euro nasceranno a Pomigliano con Leapmotor

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1 ora fa - Tecnologia cinese e produzione italiana

Le future city car elettriche di Stellantis nasceranno dalla collaborazione tecnologica con Leapmotor
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Lo stabilimento di Pomigliano è destinato a diventare molto importante per i piani di Stellantis. Qui, infatti, a partire dal 2028 saranno costruite le E-Car, piccole auto elettriche che arriveranno sul mercato con prezzi, stimati, a partire da 15.000 euro. In questo impianto, per esempio, sarà prodotta la versione di produzione del concept Citroen 2CV visto al Salone di Parigi.

Adesso c'è una novità che riguarda la tecnologia che sarà alla base di queste piccole elettriche, Come riporta Reuters che cita il Chief Technology Officer, Ned Curic, Stellantis produrrà le sue piccole EV a Pomigliano utilizzando una piattaforma per veicoli elettrici sviluppata con il partner cinese Leapmotor. Lo sappiamo, per Stellantis a guida Antonio Filosa, le partnership sono molto importanti e la conferma di come le collaborazioni saranno fondamentali per lo sviluppo della nuova offerta Stellantis arriva ancora una volta.

Tecnologia Leapmotor per le piccole E-Car

Il lavoro è già iniziato. Parlando al Salone dell'Auto di Parigi, Curic ha affermato che il programma è già iniziato. Gli ingegneri di Stellantis stanno lavorando a fianco dei colleghi di Leapmotor presso il complesso di Mirafiori a Torino. La collaborazione unirà l'esperienza di Stellantis nella costruzione di auto di piccole dimensioni con la capacità di Leapmotor di sviluppare veicoli rapidamente.

Abbiamo sedi comuni a Mirafiori, dove i nostri ingegneri e i loro ingegneri lavorano insieme e noi insegniamo loro cosa serve per costruire una piattaforma europea per city car, mentre noi impariamo da loro come procedere e costruire velocemente.

Stellantis prevede di realizzare almeno due modelli basati su questa piattaforma, con debutti attesi nel 2028 e come detto prima, uno di questi sarà la Citroen 2CV. Modelli pensati per essere utilizzati prevalentemente in città e che saranno strutturati per ridurre i costi ed essere così proposti sul mercato a prezzi accessibili.

Oggi, Stellantis produce la Fiat Pandina e l'Alfa Romeo Tonale nello stabilimento di Pomigliano, vicino a Napoli.

Fonte: Reuters

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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