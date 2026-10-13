Stellantis, consegne in calo dell'1% nel Q3: Europa in crescita

Stellantis ha comunicato i dati preliminari delle consegne consolidate per il terzo trimestre del 2026. Con il termine consegne, ricorda l'azienda, si intendono i volumi di veicoli consegnati alla rete, ai distributori o direttamente ai clienti finali e alle flotte, che determinano la rilevazione dei ricavi.

Come si è comportata Stellantis nel corso del Q3 del 2026? Il trimestre si è chiuso con circa 1,3 milioni di veicoli consegnati. Si tratta di un calo dell'1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Risultato su cui pesa lo stop alla produzione in Nord America per il periodo estivo.

Stellantis, bene l'Europa nel Q3 2026

Entrando più nel dettaglio dei numeri del terzo trimestre, partiamo proprio dal Nord America le cui consegne sono calate di circa 47 mila unità, pari al 12%. Come detto, il motivo principale è da ricercarsi alla programmata pausa estiva della produzione che ha interessato soprattutto alcuni modelli Jeep. Calo compensato in parte dalla solida performance di Ram, con volumi in aumento di circa 17 mila unità su base annua grazie al successo dei modelli nuovi e rinnovati nonché dall’ampliamento dell’offerta di motorizzazioni, tra cui il Ram 1500 light-duty HEMI V8 e il nuovo Ram 1500 TRX.

Spostiamoci in Europa dove le consegne sono invece aumentate di circa 54 mila unità, pari a un progresso del 10%. La crescita è sia dei marchi Stellantis che di Leapmotor, con i modelli BEV che hanno fornito il contributo più importante. Bene i modelli basati sulla piattaforma Smart Car, tra cui Citroen C3 e C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda. Per loro, circa 26 mila unità consegnate.La nuova Fiat 500 Hybrid e la nuova Jeep Compass hanno fornito un contributo, rispettivamente, di 6 mila e 5 mila unità.

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Positive pure le consegne di veicoli commerciali leggeri che sono aumentate di circa 7 mila unità. Tali progressi hanno invece compensato consegne di altri modelli, tra cui Opel Corsa, Opel Mokka, Citroen C4, Alfa Romeo Junior e Peugeot 2008. Molto bene Leapmotor con 44 mila unità.

Il mercato Medio Oriente e Africa mette a segno un calo di circa 20 mila unità, o del 21%, principalmente a causa dei minori volumi in Turchia, in flessione di circa 21 mila unità. Le maggiori consegne in Algeria e Marocco hanno più che compensato i minori volumi nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, penalizzati dal conflitto regionale.

In Sud America, invece, c'è stato un calo di circa mille consegne. In particolare, in Brasile è stata registrata una crescita di 13 mila unità, mentre l'Argentina ha fatto segnare un calo di 11 mila unità.

Infine, nel mercato Asia Pacifico, le consegne del terzo trimestre, pari a 15 mila unità, sono diminuite di circa il 6% su base annua, principalmente per effetto dei minori volumi in Giappone. I maggiori volumi in India, inclusi quelli dei veicoli basati sulla piattaforma Smart Car, hanno parzialmente compensato il calo.

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