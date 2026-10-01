Guida a mani libere con l'IA: Stellantis e Wayve mostrano STLA AutoDrive a Torino

Stellantis e Wayve fanno provare su strada i prototipi di Fiat 500e e Maserati Grecale con guida a mani libere STLA AutoDrive

Se ti capita di passare da Torino tra il 7 e il 9 ottobre 2026, c'è una novità che potrebbe interessarti da vicino. In occasione dell'evento Wave by Vento 2026, Stellantis e la tech company Wayve mostreranno sul campo come l'intelligenza artificiale possa gestire la guida quotidiana, riducendo lo sforzo al volante. La cosa interessante è che non si tratta di una semplice esposizione statica: potrai salire a bordo e provare questa tecnologia di persona.

Fiat 500e e Maserati Grecale con tecnologia STLA AutoDrive

Prototipi su strada: dalla Fiat 500e alla Maserati Grecale

I test drive si svolgeranno in condizioni reali con due modelli molto diversi tra loro: la compatta Fiat 500e e il SUV Maserati Grecale. Entrambe le vetture sono equipaggiate con la piattaforma STLA AutoDrive integrata con il sistema software Wayve AI Driver. L'obiettivo è mostrarti il funzionamento della guida automatizzata supervisionata di livello 2++, capace di gestire il tragitto da porta a porta a mani libere, sia nei contesti urbani sia nei tratti autostradali.

Il punto di forza di questa soluzione risiede nella sua versatilità. Dopo il primo prototipo sviluppato su base Jeep Grand Cherokee, l'integrazione su 500e e Grecale dimostra come un'unica architettura basata su intelligenza artificiale possa adattarsi a segmenti e piattaforme completamente differenti senza dover riprogettare il software da capo per ogni modello. Per te significa che in futuro potrai ritrovare le stesse funzioni di assistenza avanzata sia su un'utilitaria da città sia su una vettura ad alte prestazioni.

Il dibattito Filosa-Kendall e i tempi di arrivo sul mercato

Oltre alle prove pratiche, la presenza delle due aziende prevede un momento di approfondimento. Il 9 ottobre alle 11:20, sul palco principale Fucine, si terrà il dibattito intitolato Technology Made for Humans. L'incontro vedrà protagonisti il CEO di Stellantis Antonio Filosa e il cofondatore e CEO di Wayve Alex Kendall, moderati da Adam Jonas di Morgan Stanley. Al centro della discussione ci sarà il ruolo dell'intelligenza artificiale nel rendere gli spostamenti più semplici, fluidi e sicuri.

Per quanto riguarda i tempi di approdo sul mercato, la tabella di marcia definita dalla partnership prevede l'esordio del primo prodotto di serie nel 2028, con un lancio iniziale pianificato per il Nord America. L'intento dichiarato non è stupire con effetti speciali, ma ridurre la fatica cognitiva di chi guida, restituendo un'esperienza di bordo più confortevole e naturale. Se ti trovi a Torino nei giorni della manifestazione, provarla sul campo ti permetterà di farti un'idea concreta di come cambierà il modo di stare al volante nei prossimi anni.

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