Tesla Cybercab, arriva Starlink: il robotaxi ora è sempre più connesso

Tesla ha pubblicato le prime immagini di un Cybercab dotato di una novità importante e cioè dell'integrazione di un'antenna Starlink. Secondo la casa automobilistica si tratterebbe del primo Cybercab con antenna Starlink integrata. Le immagini mostrano, nello specifico, un robotaxi di Tesla in color oro parcheggiato presso la Gigafactory del Texas, con un'antenna Starlink integrata nel tetto. Sapevamo che l'azienda americana stava lavorando ad una soluzione simile e adesso possiamo vedere la prima applicazione reale.

Oltre il 5G, arriva la connettività satellitare sul Cybercab

L'account Tesla Robotaxi su X (ex Twitter) ha condiviso due immagini. La più interessante è la seconda perché si vede più da vicino l'antenna Starlink integrata nel tetto del Cybercab. Non è stato aggiunto altro. Tesla non ha voluto fornire qualche dettaglio in più sull'utilizzo della connettività satellitare all'interno dei suoi robotaxi.

Attualmente il servizio di Robotaxi con le Model Y è attivo in alcune città dove la connettività 5G non è un problema. Verosimilmente, anche il Cybercab una volta pronto partirà da queste aree. Quindi, perché l'integrazione con Starlink? Il Cybercab è totalmente gestito dal sistema di bordo. La connettività può servire per calcolare meglio i percorsi e per offrire servizi d'intrattenimento agli occupanti visto che è prevista la presenza di un ampio display centrale.

Guardando a futuro, quando i robotaxi saranno presenti in molte altre città degli Stati Uniti e non solo, almeno secondo i programma di Tesla, non sempre la connettività mobile potrebbe essere di buona qualità. Ecco che l'integrazione con Starlink potrà consentire di avere una connessione sempre affidabile per poter garantire tutti i servizi di bordo.

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