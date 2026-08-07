Tesla Model Y L, negli USA il caricatore wireless (che Tesla aveva promesso) non c’è più. Almeno per ora

Il caricatore wireless con raffreddamento attivo sembrava destinato a diventare una delle novità più interessanti della nuova Tesla Model Y L. Ad annunciarlo non era stata qualche indiscrezione ma la comunicazione ufficiale del marchio automobilistico statunitense. Ora, a distanza di poche settimane dal lancio, Tesla ha fatto marcia indietro spiegando che gli esemplari in vendita negli Stati Uniti montano lo stesso caricatore da 15 W già presente sugli altri modelli Tesla americani, senza la ventola di raffreddamento né la potenza di 50 W promesse. Quel caricatore arriverà, ma non prima del prossimo anno e non solo sulla Model Y L.
Perché questa decisione
The ventilated wireless charger from the Tesla Model Y L is fully compatible with the Model Y!— The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) June 2, 2026
✅ Same size and form factor
✅ Requires parameter (not safety) to be activated
✅ Suggests Tesla could offer this charger in future Model Y Premium and Performance trims https://t.co/WVoqRNxgmApic.twitter.com/bfATDc47fB
Il caricatore wireless dei modelli Tesla è da tempo oggetto di lamentele. La potenza limitata a 15 W e l'assenza di raffreddamento attivo causano surriscaldamento dello smartphone, soprattutto in estate o sotto la luce diretta del sole, con conseguente rallentamento o interruzione della ricarica. Tesla aveva risolto il problema proprio con la Model Y L a sei posti che ha debuttato in Cina, introducendo un pad dotato di ventole dedicate per i posti guidatore e passeggero, capace di raggiungere i 50 W di potenza.
Tesla avrebbe giustificato l'assenza del componente negli Stati Uniti con la mancata adozione dello standard di ricarica Qi2 in Nord America. Una spiegazione che però non ha convinto del tutto i clienti, anche perché dispositivi come iPhone 12 e successivi, Google Pixel 10 e Samsung Galaxy S25 supportano già lo standard, seppure non necessariamente a 50 W.
Il resto della gamma dovrà aspettare il 2027
Secondo la stessa fonte, Tesla starebbe pianificando di estendere il componente raffreddato dell'attuale Model Y L a tutta la gamma Model 3 e Model Y, semplificando la produzione attraverso un pezzo condiviso. Il cambiamento, però, non arriverebbe prima del 2027, e la revisione aggiornata del componente non risulta ancora presente nel catalogo dei ricambi di Tesla. Più incerto il destino del Cybertruck, il cui layout della console centrale è sostanzialmente diverso e potrebbe richiedere una soluzione dedicata anziché una semplice sostituzione del pezzo.
Resta poi un’altra questione. Anche una volta esteso a tutta la gamma, il nuovo caricatore wireless utilizzerebbe lo stesso componente della Model Y L, che non integra lo standard Qi2. La promessa di compatibilità più ampia, quindi, potrebbe rivelarsi solo parziale anche una volta completato l’upgrade.
FONTE: Not a Tesla app
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.