Tesla Model Y L, negli USA il caricatore wireless (che Tesla aveva promesso) non c’è più. Almeno per ora

Il caricatore wireless con raffreddamento attivo sembrava destinato a diventare una delle novità più interessanti della nuova Tesla Model Y L. Ad annunciarlo non era stata qualche indiscrezione ma la comunicazione ufficiale del marchio automobilistico statunitense. Ora, a distanza di poche settimane dal lancio, Tesla ha fatto marcia indietro spiegando che gli esemplari in vendita negli Stati Uniti montano lo stesso caricatore da 15 W già presente sugli altri modelli Tesla americani, senza la ventola di raffreddamento né la potenza di 50 W promesse. Quel caricatore arriverà, ma non prima del prossimo anno e non solo sulla Model Y L.

Perché questa decisione

The ventilated wireless charger from the Tesla Model Y L is fully compatible with the Model Y!



✅ Same size and form factor

✅ Requires parameter (not safety) to be activated

✅ Suggests Tesla could offer this charger in future Model Y Premium and Performance trims https://t.co/WVoqRNxgmApic.twitter.com/bfATDc47fB — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) June 2, 2026

Il caricatore wireless dei modelli Tesla è da tempo oggetto di lamentele. La potenza limitata a 15 W e l'assenza di raffreddamento attivo causano surriscaldamento dello smartphone, soprattutto in estate o sotto la luce diretta del sole, con conseguente rallentamento o interruzione della ricarica. Tesla aveva risolto il problema proprio con la Model Y L a sei posti che ha debuttato in Cina, introducendo un pad dotato di ventole dedicate per i posti guidatore e passeggero, capace di raggiungere i 50 W di potenza.

Tesla avrebbe giustificato l'assenza del componente negli Stati Uniti con la mancata adozione dello standard di ricarica Qi2 in Nord America. Una spiegazione che però non ha convinto del tutto i clienti, anche perché dispositivi come iPhone 12 e successivi, Google Pixel 10 e Samsung Galaxy S25 supportano già lo standard, seppure non necessariamente a 50 W.

Il resto della gamma dovrà aspettare il 2027

Secondo la stessa fonte, Tesla starebbe pianificando di estendere il componente raffreddato dell'attuale Model Y L a tutta la gamma Model 3 e Model Y, semplificando la produzione attraverso un pezzo condiviso. Il cambiamento, però, non arriverebbe prima del 2027, e la revisione aggiornata del componente non risulta ancora presente nel catalogo dei ricambi di Tesla. Più incerto il destino del Cybertruck, il cui layout della console centrale è sostanzialmente diverso e potrebbe richiedere una soluzione dedicata anziché una semplice sostituzione del pezzo.

Resta poi un’altra questione. Anche una volta esteso a tutta la gamma, il nuovo caricatore wireless utilizzerebbe lo stesso componente della Model Y L, che non integra lo standard Qi2. La promessa di compatibilità più ampia, quindi, potrebbe rivelarsi solo parziale anche una volta completato l’upgrade.

FONTE: Not a Tesla app

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