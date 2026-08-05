Tesla FSD v14 Lite, primi problemi per Hardware 3 dopo l'aggiornamento

L’arrivo della nuova versione della Full Self Driving di Tesla (FSD v14 Lite) sui modelli meno recenti (quelli basati su Hardware 3) sta dando qualche problema. Il rilascio, arrivato il 21 luglio con la versione 2026.20.6.11 (FSD v14.3.6) sta sollevando diverse polemiche e riflessioni.

I guasti segnalati dai proprietari

V14 Lite threw up the red hands and refused to re-engage several times.



Checked service mode and it’s due to the AP ECU overheating. pic.twitter.com/szCo26YWRm — The Michigan Tesla (@Michigan_Tesla) July 23, 2026

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, un numero crescente di Tesla con Hardware 3 mostra allarmi di surriscaldamento del computer Autopilot, in alcuni casi seguiti da guasti veri e propri che richiedono la sostituzione dell'unità. Il segnale più comune è un errore che scatta quando la scheda supera i 90°C (con alcuni proprietari che riportano temperature fino a 96-99°C). Sulla strada, il guasto si manifesta con la disattivazione forzata dell'Autopilot e il messaggio «Guida autonoma non disponibile» fino al raffreddamento del sistema.

FSD v14 Lite è una versione compressa del modello v14 pensato per l'Hardware 4, adattata per girare sugli appena 8 GB di RAM e sulla banda di memoria molto più limitata dell'HW3. È il motivo per cui Tesla aveva tenuto le quasi 4 milioni di vetture con HW3 ferme alla vecchia v12.6 per oltre un anno prima di sviluppare la versione Lite. Va detto che il guasto termico in sé non è una novità assoluta. In passato è stato spesso ricondotto a problemi dell'impianto di raffreddamento, come il liquido insufficiente o il radiatore ostruito. Tesla non ha ancora confermato un nesso diretto tra l'aggiornamento e i guasti segnalati, ma la concentrazione delle segnalazioni nelle settimane successive al rilascio rende difficile pensare a una semplice coincidenza.

La vicenda si inserisce in un problema più ampio che Tesla non ha ancora risolto. A inizio 2025 lo stesso Elon Musk aveva ammesso che l'Hardware 3 non potrà mai raggiungere la guida autonoma non supervisionata, citando la capacità della memoria come limite strutturale (anche dopo anni di promesse che dicevano il contrario). Intanto alcuni proprietari hanno già intrapreso azioni legali contro l'azienda.

FONTE: Electrek

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