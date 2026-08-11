Nuova Tesla Roadster, l’ennesima promessa: “Arriverà molto presto”

Ma la nuova Tesla Roadster dov'è finita? Secondo Franz von Holzhausen, responsabile del design di Tesla, arriverà molto presto. Così è stato ribadito nell'ultima puntata di Jay Leno's Garage a cui il manager ha partecipato. Non è la stessa promessa che Tesla sta facendo da un po' di tempo a questa parte? Esatto, da mesi la casa automobilistica ribadisce che il lancio è molto vicino. Non troppo tempo fa aveva abbozzato addirittura delle date ma alla fine la nuova Roadster non si è vista.

Arriverà mai?

Non possiamo non ricordare che questa vettura era stata presentata nel 2017 e secondo i piani originali doveva poi arrivare su strada nel 2020. Ma tra ritardi, problemi e priorità, il progetto di questo modello è stato costantemente posticipato. L'ultima promessa di Franz von Holzhausen è comunque ancora generica. ''Molto presto'' ma manca comunque una data precisa.

Tesla Roadster

La Roadster di nuova generazione è ''in arrivo'' da quasi nove anni e Tesla ha cambiato le carte in tavola praticamente a ogni passo. Tesla ha presentato il prototipo nel novembre 2017, promettendo la produzione per il 2020. Poi la data è slittata a ''12-18 mesi'', al 2022, al 2023, al 2024. Nel febbraio 2024, Musk ha promesso la presentazione del modello di produzione entro la fine dell'anno, con consegne previste per l'inizio del 2025. Nulla di tutto ciò si è verificato.

Lo scorso novembre, Musk aveva fissato la data di una demo della nuova Roadster al primo aprile 2026 (si, il giorno del pesce d'aprile) per poi posticipare alla fine di aprile e poi ad agosto. Siamo ad agosto e, anche se quest'ultima promessa di un ''presto'' si rivelasse vera, otterremmo solo una demo, la seconda in un decennio. La produzione vera e propria sarebbe più vicina al 2027 o al 2028.

Musk continua a ribadire che la vettura esiste e che arriverà. Soprattutto, secondo il numero uno di Tesla sarà sbalorditiva. Ma la vedremo davvero? Probabilmente si ma sarà pur sempre una demo e Tesla la potrebbe sfruttare per prendere ulteriormente tempo e arrivare alla produzione chissà quando. Non rimane che attendere una qualche data, reale, di presentazione della nuova Roadster.

Fonte: Electrek

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