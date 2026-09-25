Stellantis brevetta la batteria che si sgancia in caso di incendio con l’auto che si allontana da sola

Un anno fa aveva fatto il giro del web il video di un SUV cinese capace di espellere la batteria in caso di incendio. Ora arriva un’idea simile, ma con un funzionamento molto diverso. Dietro c’è un brevetto Stellantis che descrive un sistema che, in caso di emergenza, potrebbe sganciare la batteria dal fondo della vettura e consentire all’auto di allontanarsi dalle fiamme. La differenza non è minima. Qui la batteria non viene sparata via come un proiettile, ma viene semplicemente separata dalla vettura e lasciata cadere a terra. È poi la vettura che si allontana da sola dalla batteria in fiamme.

La batteria si stacca dal fondo

Stellantis, il brevetto sul sistema di espulsione della batteria

In caso di incendio e di propagazione dell’evento termico, la batteria può diventare uno degli elementi più difficili da gestire. Il sistema immaginato da Stellantis punta quindi a separare rapidamente il pacco dalla vettura, lasciandolo sul posto e permettendo all’auto di allontanarsi. Il comando potrebbe essere gestito automaticamente dall’elettronica della vettura oppure attraverso sistemi meccanici ed elettronici. Il brevetto contempla anche un pulsante sul touchscreen dedicato a questo scopo.

Una volta attivato il sistema, entrerebbero in funzione i fissaggi pirotecnici. In pratica, si tratta di elementi dotati di una piccola carica che permette di interrompere rapidamente il collegamento tra la batteria e la struttura dell’auto. Il pacco ad alta tensione verrebbe quindi sganciato e cadrebbe dal fondo della vettura.

E dopo l’auto si allontana

La parte più curiosa dell’idea arriva subito dopo. Una volta separata la batteria, la vettura potrebbe percorrere autonomamente un breve tratto sfruttando la batteria a 12 volt, allontanandosi così dal punto in cui è stato lasciato il pacco. È anche il passaggio sul quale rimangono maggiori interrogativi. Una normale batteria a 12 volt non è infatti la fonte di energia utilizzata per alimentare il motore di trazione di un’auto elettrica. Il documento, almeno per come è stato riportato, non chiarisce nel dettaglio come dovrebbe essere realizzato questo movimento.

Il brevetto lascia aperte diverse questioni. Una batteria che sta sviluppando un incendio dovrebbe essere lasciata sulla strada, con evidenti problemi per la sicurezza degli altri veicoli e per le operazioni di soccorso. Andrebbero poi valutati il comportamento dei fissaggi in presenza di temperature molto elevate e la possibilità di utilizzare concretamente un sistema di questo tipo su un’auto destinata alla circolazione stradale.

FONTE: CarBuzz

Tags