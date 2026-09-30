PureTech Stellantis: dall’Olanda arriva la conversione da cinghia a catena per il motore incriminato

La vicenda del 1.2 PureTech di Stellantis torna a far parlare di sé, questa volta per una possibile soluzione al problema della distribuzione che affligge migliaia di vetture dei diversi marchi del Gruppo, tanto da far riprogettare il motore per i nuovi modelli (leggi la notizia).

La conversione della distribuzione

La proposta arriva dalla società olandese Pro-Chain (guarda la homepage di Pro-Chain), che ha sviluppato un kit di conversione capace di sostituire la cinghia con una catena di distribuzione. Il sistema interessa le prime due generazioni del tre cilindri di Stellantis, equipaggiate con cinghia in bagno d'olio.

Pro-Chain: kit di conversione olandese da cinghia a catena per la distribuzione del ''milledue''

Il problema della cinghia

Nel tempo la cinghia può deteriorarsi e rilasciare frammenti di gomma, che rischiano di ostruire la pompa dell’olio e provocare una riduzione della pressione. Nei casi più gravi possono verificarsi danni irreversibili al motore, come valvole piegate o grippaggio. La situazione ha portato Stellantis a intervenire con campagne di richiamo su numerosi veicoli, con l’estensione della garanzia fino a 10 anni o 180.000 km e l’avvio di una procedura di rimborso per alcune riparazioni già sostenute dai proprietari.

Pro-Chain: dettaglio del kit di conversione per motori aspirati o turbo

Il kit olandese

Il kit interviene su pulegge, tenditori e carter, proponendo una configurazione simile a quella della Gen3, introdotta nel 2023 con distribuzione a catena. Sono previste due versioni, una per i motori aspirati EB0 ed EB2 e una per le varianti turbo utilizzate su diversi modelli Peugeot, Citroen, Opel e DS. Il costo indicato è compreso tra 830 e 950 euro, a cui va aggiunta la manodopera. L’installazione segue sostanzialmente la procedura prevista per la sostituzione della cinghia e non richiede modifiche al motore.

Pro-Chain: la cinghia di distribuzione in bagno d'olio del tre cilindri Stellantis

Su quali motori si può montare?

ASPIRATI

EB0 / ZMZ / ZM01

EB2 / HMZ / HM01

TURBO

EB2DT / HNZ / HN01

EB2DTS / HNY / HN02

EB2ADT / HNP / HN05

EB2ADTD / HNK / HN05

EB2ADTD / HNE / HN05

EB2ADTS / HNS / HN05

EB2ADTX / HNN / HN07

Disponibilità e caratteristiche

Secondo quanto comunicato dal produttore, la catena è progettata per accompagnare il veicolo per la sua vita utile, eliminando il problema della sostituzione periodica della cinghia. Il kit non rappresenta però una modifica ufficiale Stellantis: Pro-Chain lo destina a officine, autoricambi e professionisti, senza vendita diretta ai privati. Il prodotto è disponibile in pre-ordine e le prime consegne sono previste nella seconda metà del 2026.

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