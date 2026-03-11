Problemi PureTech, Peugeot ammette: gestione non all'altezza

Le problematiche legate al PureTech sono costate molto sia dal punto di vista economico e sia da quello dell'immagine a Stellantis. Alain Favey, a capo di Peugeot da un anno, ha ammesso nel corso di un'intervista con i colleghi francesi di Le Parisien, che la gestione dei problemi legati a questo motore non è stata all'altezza delle aspettative dei clienti.

Sulle auto nuove nessun problema ma...

La sfida legata al motore PureTech non è stata gestita nei migliori dei modi, insomma, soprattutto sul fronte della comunicazione con i clienti. Adesso, bisogna recuperare la fiducia con i clienti e quindi bisogna dialogare di più e soprattutto meglio. Per tale motivo, Peugeot si appresta a lanciare in Francia un'importante campagna di comunicazione sotto forma di lettera aperta. Sostanzialmente, si tratta di una lettera di impegni verso i clienti che la casa automobilistica vuole attuare.

La posizione, anzi l'ammissione di Alain Favey è molto interessante dato che i problemi del PureTech e la loro gestione hanno danneggiato l'immagine della casa automobilistica. Peugeot vuole quindi correre ai ripari con una campagna di comunicazione mirata che punta a riavvicinare i clienti per riconquistare la loro fiducia. Ricordiamo che il 3 cilindri di 1,2 litri è stato a lungo al centro di molte polemiche a causa di un consumo eccessivo d'olio e del precoce degrado della cinghia di distribuzione tanto che successivamente Stellantis è intervenuta aggiornando il PureTech per introdurre una più robusta catena di distribuzione.

Al riguardo, Favey ci tiene a sottolineare che oggi il problema è sotto controllo e che non riguarda più i nuovi modelli dato che dispongono dell'ultima generazione del PureTech con catena (qui vi spieghiamo come capire che versione del PureTech utilizza la vostra auto). Tuttavia, il numero uno di Peugeot ammette che alcuni clienti si sono sentiti abbandonati. Per questo, le cose cambieranno e si seguirà un diverso approccio. Ogni problema emergente sarà infatti trattato nel modo giusto e affrontato alla radice, anche attraverso una campagna di richiamo se fosse necessario. Favey ricorda poi le iniziative messe in campo da Peugeot per affrontare il problema del motore PureTech e la piattaforma degli indennizzi messa a disposizione da Stellantis attraverso la quale sono già arrivate diverse migliaia di richieste.

Sicuramente il caso PureTech si ricorderà a lungo dato che è diventato una vera spina nel fianco di Stellantis. Tuttavia, l'intervista di Alain Favey è un passaggio importante di questa vicenda perché c'è l'ammissione che la gestione non è stata assolutamente ottimale.

11/03/2026