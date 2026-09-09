Maserati GT2 Stradale, la livrea che celebra la storica Eldorado

Maserati ha svelato nuove livree celebrative che rendono omaggio ai 100 anni della sua incredibile storia. Livree molto particolari che sono ispirate alla storica Maserati Eldorado del 1958, la prima monoposto in Europa ad essere sponsorizzata da un marchio non legato al mondo dell’automobilismo. Quale? Il nome è un indizio preciso: quello dei gelati Eldorado.

Queste nuove livree sono disponibili sia per un esemplare unico della vettura da competizione Maserati GT2 sia a tiratura limitata per la supersportiva Maserati GT2 Stradale. Per la presentazione, la Casa del Tridente ha scelto il palcoscenico della TUTTO BENE Hillclimb sul Lago Maggiore.

Maserati Eldorado

Maserati rende omaggio alla storica Eldorado

Le nuove livree ispirate alla Maserati Eldorado sono il frutto del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

La casa del Tridente ha deciso di esporre alla manifestazione una creazione esclusiva di Maserati GT2 Stradale con livrea Eldorado impreziosita dal cofano nero con il badge originale della Tipo 26, da elementi in carbonio e dai cerchi neri con monodado della stessa colorazione.

Maserati Eldorado

La livrea richiama la Maserati ''Eldorado'' del’58 con il numero 10 con il quale corse Stirling Moss, il logo Eldorado e ''faccina cowboy'' ed il tricolore che parte dalla feritoia del cofano anteriore. Accanto a questo esemplare, c'è la Maserati “Eldorado” del ‘58, perfettamente ripristinata nella sua livrea originale bianca, che appartiene alla Collezione Maserati Umberto Panini di Modena. Maserati ha poi portato alla manifestazione una Maserati MC20 Cielo che affronterà la celebre salita, un percorso di 9 km lungo la strada privata Borromea che, completamente immersa nella natura, si snoda attraverso spettacolari curve dalle pendici fino alla vetta del Mottarone.

La monoposto Maserati ''Eldorado'' a cui si ispirano le livree, è il primo esempio di sponsorizzazione moderna, dove la vettura prese i colori dell’azienda partner. Per l'epoca si trattava di una vera e propria rivoluzione che sarebbe diventata di grande importanza per il futuro del motorsport. Una scelta che da quel momento permise ai team di trovare nuove forme di sponsorizzazioni.

VEDI ANCHE

Tags