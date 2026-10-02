Maserati, JAC conferma i colloqui con Stellantis e Huawei. Accordo sempre più vicino?

La possibile alleanza tra Maserati, Huawei e JAC non è più solo un’indiscrezione. Il costruttore cinese ha riconosciuto ufficialmente di avere avviato colloqui con Stellantis e con il gruppo tecnologico, precisando però che nessun accordo vincolante è stato firmato.

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La conferma è arrivata con un documento depositato alla Borsa di Shanghai, dopo le forti oscillazioni al rialzo del titolo di JAC, salito del 20% in tre giorni. Nel testo l’azienda ammette di «avere avviato interlocuzioni con Stellantis e Huawei» per «valutare una collaborazione» a tre. Subito dopo frena: «contenuti e forma dell’eventuale collaborazione non sono ancora stati definiti» e «non è stato firmato alcun accordo formale vincolante». L’eventuale avanzamento del progetto resta soggetto a una «significativa incertezza». È il primo passaggio ufficiale di una vicenda emersa all’inizio di settembre con le indiscrezioni su una possibile collaborazione con Huawei e JAC per il rilancio del Tridente, che resta all’interno del gruppo Stellantis.

Due modelli sul tavolo

Secondo le ricostruzioni, il progetto sarebbe già entrato nel merito dei prodotti. Si parla di due nuovi modelli Maserati con tecnologia Huawei: un SUV elettrico di taglia medio-grande e una GT elettrica di grandi dimensioni. A Maextro, il marchio ultra-lusso sviluppato da Huawei insieme a JAC nell’ecosistema Harmony Intelligent Mobility, spetterebbe l’ingegnerizzazione complessiva delle vetture. Huawei metterebbe a disposizione software, elettronica e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Maserati porterebbe in dote marchio, design, posizionamento premium e messa a punto finale.

Scocche cinesi, finiture italiane

Per le vetture destinate ai mercati internazionali si valuta lo schema Skd (semi-knocked down), con auto che arrivano in Italia in forma incompleta. Le scocche verrebbero realizzate a Hefei, in Cina, mentre in Italia si occuperebbero dell’assemblaggio degli interni premium e della calibrazione finale, molto probabilmente nello stabilimento di Cassino. Una soluzione che unirebbe la base industriale cinese a una fase conclusiva italiana, mantenendo una componente manifatturiera e di messa a punto coerente con il posizionamento del marchio.

L’accordo, in ogni caso, è ancora lontano. Fonti dell’industria riferiscono che «non è stata ancora trovata un’intesa complessiva, dalla configurazione al prezzo». Uno dei punti più delicati è il costo della tecnologia Huawei, in particolare del sistema di guida assistita di livello 3. Stellantis lo riterrebbe troppo alto per alcune componenti e starebbe discutendo con Huawei una revisione della configurazione. Sotto esame c’è anche la ripartizione degli investimenti, perché Stellantis non vorrebbe sostenere una quota eccessiva e chiederebbe di cambiare l’impostazione economica.

Tra le ipotesi allo studio c’è una dotazione differenziata. Le versioni vendute in Cina potrebbero avere un sistema di assistenza alla guida più evoluto, mentre quelle per Europa e altri mercati userebbero pacchetti diversi, sia per ragioni di costo sia per adattarsi alle normative locali.

Cosa succede ora

Per Maserati un’intesa significherebbe accedere più in fretta a tecnologie cinesi avanzate e ridurre tempi e costi di sviluppo dei prossimi modelli elettrificati. Il dossier con Huawei e JAC resta comunque un tassello di un piano più ampio. Il rilancio del Tridente sarà presentato all’Investor Day di dicembre a Modena.

FONTE: Milano Finanza

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