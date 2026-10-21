FIAT Grande Panda, offerta ottobre a 14.950 euro e rate da 129 euro al mese

FIAT Grande Panda è un modello di grande successo. Da inizio anno nel nostro mercato ne sono state vendute 30.651 unità. Grande Panda che deve il suo successo anche a un'offerta completa dato che troviamo motorizzazioni benzina, ibride e 100% elettriche. Fino al 28 ottobre, proprio la Grande Panda è al centro di una nuova offerta che FIAT ha deciso di proporre ai suoi clienti.

Grande Panda che si potrà avere con finanziamento a partire da 14.950 euro con rate da 129 euro al mese, anche senza usato. Inoltre, la casa automobilistica propone 1.000 euro di supervalutazione di un'usato GPL.

FIAT Grande Panda

La promozione di ottobre è dedicata alla FIAT Grande Panda Benzina Turbo 100 POP (qui la nostra prova). Si tratta del modello dotato del motore 1,2 litri 3 cilindri da 100 CV abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. L'allestimento è quello base dove non è presente l'infotainment ma solo un supporto per smartphone da trasformare in una sorta di computer di bordo. Prezzo di listino 17.900 euro.

Fiat Grande Panda: al debutto anche la versione con motore a benzina

L'offerta con finanziamento: anticipo, rate, interessi e maxi rata finale

Con i 2.000 euro di sconto FIAT e il bonus di 950 euro per il finanziamento, il prezzo della Grande Panda scende a 14.950 euro. Dando un anticipo di 2.747 euro, si potrà mettere nel garage di casa la vettura con rate da 129 euro. Rata finale pari al pari al Valore Garantito Futuro di 10.639 euro.

Rate mensili: 35 rate da 129 euro

Anticipo: 2.747 euro

TAN (fisso) 5,99% - TAEG 9,08%

Rata Finale: 10.639 euro

Di seguito, le complete condizioni economiche del finanziamento, come riportato sul sito FIAT.

Grande Panda Benzina Turbo 100 POP Listino 17.900 euro (IPT e contributo PFU esclusi), promo 15.900 euro oppure 14.950 euro solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Anticipo 2.747 euro - Importo Totale del Credito 12.474 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 15.185,38 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 420 euro, Interessi 2.115,14 euro, spese di incasso mensili 4 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 32,24 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 129 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 10.638,40 euro incluse spese di incasso mensili di 4 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 5,99%, TAEG 9,08%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro / km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

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