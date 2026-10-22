FIAT Titano diventa Papamobile: ecco come sarà l'auto di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV visiterà l'Uruguay tra il 6 e l'8 novembre. Per la sua visita, il Sommo Pontefice utilizzerà una nuova Papamobile basata sulla FIAT Titano. Attualmente è in fase di preparazione in quanto il pick-up sarà opportunamente adattato per assolvere alle funzioni di trasportare il Papa nel suo viaggio in Uruguay.

La trasformazione del pick-up in Papamobile

Il lavoro è in corso presso gli stabilimenti Nordex di Montevideo e si avvale del lavoro specializzato di tecnici e operai uruguaiani. Stando a quanto raccontato, il veicolo subirà modifiche studiate per soddisfare le esigenze del Vaticano come le fiancate aperte per facilitare il contatto visivo tra il Pontefice e il pubblico, una poltrona girevole regolabile in altezza per il Papa, due sedili ausiliari, una scaletta posteriore elettrica, un tappeto rosso e rivestimenti in pelle bianca su corrimano e sedili. C'è pure una copertura trasparente per proteggere Papa Leone XIV dalle condizioni meteorologiche avverse. Ovviamente, la vettura sarà rigorosamente bianca con le bandiere del Vaticano.

Papamobile FIAT Titano

Non sappiamo se saranno apportate modifiche alla meccanica. Su questo, FIAT non ha voluto dire nulla. Tuttavia, sotto al cofano dovrebbe trovarsi un motore diesel di 2,2 litri abbinato a un cambio automatico e alla trazione integrale.

Una FIAT anche per Papa Francesco

Non è la prima volta che una FIAT è stata scelta dal Vaticano come base per la Papamobile per i viaggi del Pontefice in Sudamerica. Nel luglio 2013, durante il suo primo viaggio internazionale, Papa Francesco ha percorso le strade di Rio de Janeiro a bordo di una FIAT Idea in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. Successivamente, la vettura è entrata a far parte della collezione FIAT.

Papa Leone XIV visiterà l'Uruguay, passando per Montevideo, Paysandú e Florida, prima di proseguire per Argentina e Perù.

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