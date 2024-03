Fiat Titano: il pick-up franco-italo-cinese per il Sud America (e non solo)

È cosa nota che Fiat abbia una fortissima presenza in Sud America. In Brasile, in particolare. Qui il rapporto è storico e solido a tal punto che il marchio di Torino ha progettato e costruito una serie di veicoli venduti esclusivamente nel paese dell'''Ordem e Progresso'', anche a marchio Abarth. L'ultimo in ordine di tempo è il pick-up Titano che debutta dall'altra parte dell'Atlantico solo pochi mesi dopo essere stato lanciato in Algeria. Basato sulle specifiche della ''cugina'' Peugeot Landtrek, la Titano presenta una gamma di opzioni motore adattate alle varie regioni e su misura per le esigenze dei clienti locali. All'esterno, è quasi impossibile distinguere la Titano Fiat dalla sua controparte Peugeot, con le uniche differenze riscontrabili negli stemmi, nella griglia ridisegnata, nei cerchi in lega da 18 pollici e nel nome sul portellone posteriore.

Fiat Titano: la capacità di carico supera i mille chili

C'È ANCHE UN PO' DI CINA In realtà, la struttura esterna e il profilo della Fiat Titano sono in comune con la Kaicene F70 e la Changan Lantazhe, entrambi di origine cinese. In comune con i due veicoli commerciali asiatici c'è anche la base telaio. Come i suoi concorrenti, la Fiat offre versioni Single Cab e Double Cab, soddisfando le preferenze dei consumatori tra lunghezza del vano di carico e spazio interno. La scheda tecnica parla di 5.331 mm da anteriore a posteriore; valore che permette alla Titano di superare di poco la rivale Toyota Hilux ma risultando appena più corta della Ford Ranger. L'interno della Fiat Titano si avvicina molto a quello della Peugeot, distinguendosi principalmente per la presenza di un differente stemma sul volante. Curiosamente, solo la versione di punta - Titano Volcano - è dotata di uno schermo touchscreen da 10 pollici per l'infotainment.

Fiat Titano: in Brasile sarà soltanto ''Double Cab''

MOTORE DIESEL Fiat ha dichiarato che la Titano con specifiche per l'Algeria punta soprattutto all'efficienza di utilizzo ed è per questo equipaggiata con un motore diesel da 1.9 litri che eroga 148 CV e 350 Nm di coppia. Il cambio è manuale a sei velocità e la trazione posteriore (4x2) o integrale (4x4) con bloccaggio differenziale elettronico. In Brasile, la nuova Fiat Titano è disponibile in tre versioni: Endurance, Volcano e Ranch, tutte con cabina doppia ed equipaggiate con un motore turbodiesel Multijet II da 2.2 litri e 180 cavalli, con trazione integrale di serie. I prezzi partono dall'equivalente di 40.463 euro e raggiungono i 47.820 euro nella versione al vertice dell'offerta. Piani per un suo arrivo in Europa - come spesso accade in questi casi - non sono per ora previsti.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 15/03/2024