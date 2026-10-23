Fiat Multiplina: arrivano nuovi dettagli ufficiali da Stellantis

Ti ricordi quando ti abbiamo parlato per la prima volta del concept Multiplina svelato al Salone di Parigi? Come avevamo visto nel nostro articolo di approfondimento, la nuova baby-Multipla era stata presentata come un quadriciclo elettrico pesante più grande della Topolino, capace di ospitare quattro persone, con un design ispirato alla storica 600 Multipla e un debutto commerciale preventivato intorno al 2028.

Fiat Multiplina, le luci anteriori

Design e dimensioni

Adesso, però, il quadro si arricchisce di tasselli inediti grazie alle nuove informazioni ufficiali, arrivate direttamente da Stellantis. Mettiti comodo, perché andiamo a scoprire insieme tutto quello che c'è di nuovo. A partire da nuove foto (che trovi nella gallery) e dalla lunghezza, che ora sappiamo essere esattamente di 3,04 metri e si accompagna una larghezza di 1,40 metri e un’altezza di 1,53 metri.

In queste misure mignon, Multiplina può accogliere quattro persone ed è sviluppata su un’architettura completamente elettrica da quadriciclo di categoria L7. Il concept esplora un nuovo spazio della mobilità, quello del “Multi-Purpose Quadricycle”, combinando la praticità di quattro posti con la semplicità e l’accessibilità tipiche di un quadriciclo.

A livello estetico, il legame è forte con la mitica Fiat 600 Multipla del 1956, che riusciva a far entrare sei persone in appena 3,5 metri. E siccome l'esigenza di un mezzo economico ma super-capiente e super versatile (sulla falsariga delle kei car giaponesi) è estremamente attuale al giorno d'oggi, il progetto ne riprende la filosofia e la rilegge in chiave moderna attraverso dettagli specifici come il parabrezza avanzato, la carrozzeria bicolore, il caratteristico “baffo” anteriore e un particolare trattamento delle prese d'aria posteriori.

FIAT Multiplina

Gli interni... intimi

Gli interni si presentano minimalisti ma non freddi, anzi! L'abitacolo punta su colori e fantasie vivaci per esaltare l'effetto simpatia. Chiaramente è tutto molto compatto, con una collocazione ravvicinata dei passeggeri, condizionato dal metro e quaranta di larghezza dell'auto. La strumentazione si limita a un singolo strumento dietro al volante, solidale col piantone dello sterzo.

I finestrini laterali non scorrono verticalmente, ma puntano su una più semplice apertura a ribalta: la parte superiore è fissa, mentre quella inferiore è incernierata a permettere un basculamento verso l'esterno, previo sblocco del gancio manuale che risulta ben visibile nella foto di copertina.

La filosofia di fondo resta quella del “fare di più con meno”: utilizzare meno risorse, contenere il peso e sfruttare intelligentemente lo spazio per offrire esattamente ciò di cui hai bisogno, riducendo l'impatto ambientale senza rinunciare alla praticità quotidiana. Un approccio sostenibile che va ben oltre la semplice transizione all'elettrico e affonda le radici nel DNA più autentico di Fiat. Non vedo l'ora di toccare con mano la versione di serie.

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