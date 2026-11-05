Nuova FIAT Punto, il ritorno è possibile: il nuovo CEO vuole sfidare la Clio

Torna la FIAT Punto? Questo modello è stato molto importante nella storia della casa automobilistica. C'è chi vorrebbe che FIAT riproponesse questo modello di così grande successo ma fino a oggi, la casa automobilistica ha fatto scelte diverse. Forse qualcosa sta cambiando perché il nuovo CEO FIAT, Arnaud Belloni, all'interno di un'intervista con i colleghi francesi de ''L'Automobile Magazine'', ha aperto al possibile ritorno della mitica Punto.

FIAT deve investire nel segmento B

Secondo il numero uno di FIAT, il ritorno della Punto sarebbe fondamentale per rompere l'egemonia della Renault Clio nel segmento B dato che molte rivali importanti come la Ford Fiesta non ci sono più. Dopo il segmento C dove FIAT entrerà con le nuove Grizly, la casa automobilistica dovrebbe quindi tornare a investire nel segmento B per riappropriarsi di quello spazio che in passato occupava grazie a modelli come la Punto. Ecco cosa ha detto:

Dopo il segmento C, dove Fiat offrirà una concorrente diretta della Dacia Striker , c'è il segmento B. Un marchio come Fiat deve assolutamente avere una Punto nella sua gamma. L'uscita di produzione della Punto ha spianato la strada a Renault per lanciare la Clio. A ciò si aggiungono l'uscita di produzione della Ford Fiesta e la mancanza di una nuova Volkswagen Polo, e la Clio si è ritrovata sola sul mercato, ottenendo un triplice successo commerciale. È giunto il momento di riappropriarci di questo territorio. Tuttavia, il neo-retrò non c'entra nulla. Se la Clio ha potuto adottare un design così radicale durante il suo ultimo restyling, è proprio perché nessuno può definire con precisione l'estetica di una Clio: è semplicemente una berlina del segmento B, il che consente una totale libertà di reinventarla.

Nessuna concorrenza con la Grande Panda

Non ci sarebbe alcuna concorrenza interna, Punto e Panda hanno sempre lavorato molto bene insieme, andando a rispondere a tutte le esigenze della clientela. Anche se adesso c'è la Grande Panda, un'eventuale nuova Punto avrebbe target differenti. La Panda offre puro pragmatismo, agilità urbana e costi di gestione molto ridotto mentre la Punto offrirebbe più spazio e una maggiore versatilità su strada.

Ma c'è di più perché la Punto potrebbe rinascere come una famiglia di modelli per coprire l'intero segmento B andando a posizionarsi sotto la FIAT 600. Tornerà davvero la Punto? Dopo anni di smentite c'è un'apertura. Vedremo se alla fine si tradurrà in qualcosa di concreto. Non rimane che attendere novità.

Fonte: L'Automobile Magazine

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