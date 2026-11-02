Fiat Pandina, produzione a singhiozzo: manca un componente per il motore

I problemi della filiera tornano a metterei bastoni tra le ruote a FIAT. La produzione della Pandina sta infatti andando a singhiozzo. Il motivo? Come fa sapere Stellantis, ''la mancanza di un componente da parte di un fornitore destinato alla centralina del motore N3 GSE sta causando importanti blocchi produttivi su alcuni modelli FIAT''.

Problematica importante, dato che Stellantis aggiunge pure che ci saranno conseguenze dirette sui volumi di vendita di ottobre e quindi sui dati di mercato del marchio. Una precisazione importante dato che nel tardo pomeriggio di oggi usciranno i numeri del mercato auto italiano del mese di ottobre. Se FIAT mostrerà un segno negativo marcato, sappiamo già il perché.

Colpita soprattutto la Pandina

L'impatto maggiore ha riguardato la FIAT Pandina che è il modello di maggior successo della casa automobilistica, il più venduto in Italia. Colpita pure la FIAT 500. La casa automobilistica sta lavorando duramente per risolvere questa problematica che rischia di causare conseguenze negative anche sull'andamento di novembre e dicembre. In breve, i volumi complessivi del 2026 purtroppo rifletteranno questa situazione.

Le attuali criticità potranno continuare a produrre effetti durante i mesi di novembre e dicembre. La ridotta disponibilità dei componenti ha avuto conseguenze dirette sui volumi e sulla quota di mercato di ottobre e sul cumulato dell’anno del marchio FIAT.

Ma c'è di più perché il problema di fornitura potrebbe coinvolgere anche le attività degli stabilimenti italiani dove si realizzano componenti per motori. Di conseguenza, Stellantis non esclude delle pause produttive.

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