FIAT Grande Panda elettrica, arriva la batteria da 54 kWh: 400 km di autonomia

Senza troppo proclami, FIAT ha aggiornato la Grande Panda elettrica (qui la nostra prova) introducendo a configuratore una versione con una batteria di maggiore capacità che permette di aumentare l'autonomia. Come sappiamo, al momento del debutto, la Grande Panda elettrica era proposta con un motore da 113 CV alimentato da una batteria LFP da 44 kWh per 320 km di autonomia WLTP.
Troppo pochi? Se serve più autonomia, adesso la city car potrà essere scelta con un accumulatore da 54 kWh (52,8 kWh utilizzabili) sempre LFP che consentirà una percorrenza di circa 400 km.
La potenza non cambia ma aumenta l'autonomia
Il motore invece non cambia nel senso che anche con la nuova batteria, la Grande Panda elettrica continuerà a essere proposta con il motore da 113 CV che permette di raggiungere una velocità massima di 132 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 11,5 secondi. In corrente continua, la batteria può essere ricarica fino a 100 kW di picco. FIAT dichiara un tempo di 27 minuti per passare dal 20% all'80% della carica.
Il cavo di ricarica nascosto nella mascherina della Fiat Grande Panda Elettrica
Insomma, se le prestazioni non cambiano, grazie alla nuova batteria la Grande Panda elettrica offre una maggiore flessibilità d'uso consentendo di affrontare anche brevi viaggi fuori città senza grossi problemi. Per il resto, è la Grande Panda che già conosciamo.
Salgono i prezzi
Ovviamente, una batteria più grande fa salire anche i prezzi. FIAT Grande Panda con accumulatore da 44 kW parte dai 23.900 euro nell'allestimento POP. Se si vuole disporre di maggiore autonomia, bisognerà mettere im conto di dover pagare almeno 25.900 euro. Dunque, 2.000 euro in più per avere circa 80 km in più di autonomia.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Grande Panda Hybrid Pop
|100 / 74
|18.900 €
|Grande Panda Hybrid Icon
|100 / 74
|20.400 €
|Grande Panda Hybrid Business
|100 / 74
|21.650 €
|Grande Panda Hybrid La Prima
|100 / 74
|22.900 €
|Grande Panda Elettrica Red
|- / -
|24.900 €
|Grande Panda Elettrica La Prima
|- / -
|27.900 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Fiat Grande Panda visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Fiat Grande Panda
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).