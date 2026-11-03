Auto più vendute in Italia a ottobre: la Fiat Pandina domina la classifica

Il mercato auto Italia 2026 ha chiuso il mese di ottobre in positivo con 131.921 nuove immatricolazioni pari a una crescita del 4,8%. Nel cumulato da inizio anno, siamo a quota 1.400.991 immatricolazioni e cioè un aumento dell'8,3%. Guardando i numeri di vendita dal punto di vista delle alimentazioni, si nota immediatamente come le motorizzazioni tradizionali siano in declino con le auto elettrificate in forte crescita. Bene come al solito le bride, corrono le Plug-in e faticano invece le elettriche pure.

Entriamo più nei dettagli. A ottobre 2026 ci sono state 23.806 immatricolazioni di auto a benzina. Si tratta di un calo del 18,1% in termini di volume. Quota di mercato che si è attestata nel mese al 17,8%.

Diesel fanalino di coda con 7.146 nuove registrazioni. Crollo del 40,5% e market share di appena il 5,3%. In flessione anche il GPL con 12.070 immatricolazioni (-2,6%) e share del 9%.

Molto bene le ibride (Full Hybrd + Mild Hybrid) con 65.563 registrazioni. Si tratta di una crescita del 12,1% e un market share del 49%. Crescono forte le Plug-in con 17.008 immatricolazioni a ottobre. La quota di mercato nel mese è così arrivata al 12,7%.

Fiat Pandina (2024)

Faticano sempre le elettriche che ottengono 8.122 registrazioni. Un dato comunque in crescita del 28,1% rispetto al 2025. Il market share, però, non va oltre il 6,1%. Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia a ottobre 2026?

Auto a benzina, le più vendute a ottobre 2026

Citroen C3: 1.841 Volkswagen T-Cross: 1.670 Jeep Avenger: 1.617 Fiat Grande Panda: 1.433 Opel Corsa: 1.317 MG ZS: 1.212 Volkswagen Polo: 1.067 Peugeot 208: 1.031 Kia Picanto: 804 Skoda Fabia: 761

Auto diesel, le più vendute a ottobre 2026

Volkswagen Tiguan: 981 Mercedes GLA: 858 Audi Q3: 743 Skoda Octavia: 506 BMW X1: 500 Audi A3: 256 BMW X2: 254 Volkswagen Golf: 241 Mercedes Classe A: 206 BMW Serie 1: 204

Auto ibride, le più vendute a ottobre 2026

Fiat Pandina: 7.190 Toyota Yaris Cross: 3.858 Toyota Yaris: 2.923 Toyota Aygo X: 2.509 Jeep Avenger: 2.259 Volkswagen T-Roc: 2.240 MG ZS: 1.794 Ford Puma: 1.563 Omoda 5: 1.390 Nissan Qashqai: 1.383

Auto Plug-in, le più vendute a ottobre 2026

BYD Seal U DM-i: 2.588 BYD Atto 2 DM-i: 1.581 Volkswagen Tiguan: 736 BMW X1: 717 Jaecoo 7: 671 Omoda 9: 636 BYD Dolphin G: 611 Leapmotor B10: 599 Audi Q3: 542 Omoda 7: 519

Auto GPL, le più vendute a ottobre 2026

Dacia Sandero: 3.869 Renault Clio: 1.498 Renault Captur: 1.218 Dacia Duster: 1.153 DR5: 516 Kia Sportage: 516 Kia Stonic: 488 DR3: 309 Hyundai i20: 300 Hyundai Bayon: 284

Auto elettriche, le più vendute a ottobre 2026

BYD Dolphin Surf: 632 Leapmotor T03: 450 Tesla Model Y: 335 BMW iX1: 269 Toyota C-HR+: 252 Volvo EX30: 226 Renault Twingo E-Tech Electric: 208 Leapmotor B05: 184 Tesla Model 3: 162 BMW iX3: 161

Le auto più vendute in Italia a ottobre 2026

Ecco la Top 10 assoluta del mese.

Fiat Pandina: 7.191

Dacia Sandero: 4.222

Jeep Avenger: 3.961

Toyota Yaris Cross: 3.858

MG ZS: 3.006

Toyota Yaris: 2.941

Citroen C3: 2.930

Renault Clio: 2.827

BYS Seal U DM-i: 2.588

Toyota Aygo X: 2.509

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