Auto più vendute in Italia a ottobre: la Fiat Pandina domina la classifica

Il mercato auto Italia 2026 ha chiuso il mese di ottobre in positivo con 131.921 nuove immatricolazioni pari a una crescita del 4,8%. Nel cumulato da inizio anno, siamo a quota 1.400.991 immatricolazioni e cioè un aumento dell'8,3%. Guardando i numeri di vendita dal punto di vista delle alimentazioni, si nota immediatamente come le motorizzazioni tradizionali siano in declino con le auto elettrificate in forte crescita. Bene come al solito le bride, corrono le Plug-in e faticano invece le elettriche pure.
Entriamo più nei dettagli. A ottobre 2026 ci sono state 23.806 immatricolazioni di auto a benzina. Si tratta di un calo del 18,1% in termini di volume. Quota di mercato che si è attestata nel mese al 17,8%.
Diesel fanalino di coda con 7.146 nuove registrazioni. Crollo del 40,5% e market share di appena il 5,3%. In flessione anche il GPL con 12.070 immatricolazioni (-2,6%) e share del 9%.
Molto bene le ibride (Full Hybrd + Mild Hybrid) con 65.563 registrazioni. Si tratta di una crescita del 12,1% e un market share del 49%. Crescono forte le Plug-in con 17.008 immatricolazioni a ottobre. La quota di mercato nel mese è così arrivata al 12,7%.
Faticano sempre le elettriche che ottengono 8.122 registrazioni. Un dato comunque in crescita del 28,1% rispetto al 2025. Il market share, però, non va oltre il 6,1%. Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia a ottobre 2026?
Auto a benzina, le più vendute a ottobre 2026
- Citroen C3: 1.841
- Volkswagen T-Cross: 1.670
- Jeep Avenger: 1.617
- Fiat Grande Panda: 1.433
- Opel Corsa: 1.317
- MG ZS: 1.212
- Volkswagen Polo: 1.067
- Peugeot 208: 1.031
- Kia Picanto: 804
- Skoda Fabia: 761
Auto diesel, le più vendute a ottobre 2026
- Volkswagen Tiguan: 981
- Mercedes GLA: 858
- Audi Q3: 743
- Skoda Octavia: 506
- BMW X1: 500
- Audi A3: 256
- BMW X2: 254
- Volkswagen Golf: 241
- Mercedes Classe A: 206
- BMW Serie 1: 204
Auto ibride, le più vendute a ottobre 2026
- Fiat Pandina: 7.190
- Toyota Yaris Cross: 3.858
- Toyota Yaris: 2.923
- Toyota Aygo X: 2.509
- Jeep Avenger: 2.259
- Volkswagen T-Roc: 2.240
- MG ZS: 1.794
- Ford Puma: 1.563
- Omoda 5: 1.390
- Nissan Qashqai: 1.383
Auto Plug-in, le più vendute a ottobre 2026
- BYD Seal U DM-i: 2.588
- BYD Atto 2 DM-i: 1.581
- Volkswagen Tiguan: 736
- BMW X1: 717
- Jaecoo 7: 671
- Omoda 9: 636
- BYD Dolphin G: 611
- Leapmotor B10: 599
- Audi Q3: 542
- Omoda 7: 519
Auto GPL, le più vendute a ottobre 2026
- Dacia Sandero: 3.869
- Renault Clio: 1.498
- Renault Captur: 1.218
- Dacia Duster: 1.153
- DR5: 516
- Kia Sportage: 516
- Kia Stonic: 488
- DR3: 309
- Hyundai i20: 300
- Hyundai Bayon: 284
Auto elettriche, le più vendute a ottobre 2026
- BYD Dolphin Surf: 632
- Leapmotor T03: 450
- Tesla Model Y: 335
- BMW iX1: 269
- Toyota C-HR+: 252
- Volvo EX30: 226
- Renault Twingo E-Tech Electric: 208
- Leapmotor B05: 184
- Tesla Model 3: 162
- BMW iX3: 161
Le auto più vendute in Italia a ottobre 2026
Ecco la Top 10 assoluta del mese.
- Fiat Pandina: 7.191
- Dacia Sandero: 4.222
- Jeep Avenger: 3.961
- Toyota Yaris Cross: 3.858
- MG ZS: 3.006
- Toyota Yaris: 2.941
- Citroen C3: 2.930
- Renault Clio: 2.827
- BYS Seal U DM-i: 2.588
- Toyota Aygo X: 2.509
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).