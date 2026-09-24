Mercato auto Europa, agosto positivo: bene elettriche, ibride e Plug-in

Com'è andato il mercato auto Europa del mese di agosto 2026? ACEA ha pubblicato gli ultimi dati riguardanti questo mese da cui emerge che limitatamente all'Unione Europea, le immatricolazioni sono salite del 4,5% (677.491 unità), 5,3% considerando anche Regno Unito e Paesi EFTA. Guardando, invece, i numeri da inizio anno, le registrazioni di nuove auto sono salite del 5,3% (7.167.982). Ampliando a Regno Unito e Paesi EFTA, la crescita sale al 5,8%.

Bene le auto elettriche

Focalizzandoci sul mercato dell'Unione Europa, nei primi otto mesi del 2026 sono state immatricolate 1.641.333 nuove BEV, pari al 21,7% del mercato UE. Tre dei quattro maggiori mercati che insieme rappresentano il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche, hanno registrato una forte crescita: Francia (+74,2%), Germania (+53,1%) e Danimarca (+40,9%). Anche il Belgio ha registrato un aumento (+13,1%), seppur a un ritmo più lento.

Mercato auto Europa agosto 2026

Sempre molto bene le auto ibride con 2.759.718 unità immatricolate da gennaio ad agosto 2026. Risultato trainato dalla crescita in Spagna (+21%) e Italia (+20,5%), con incrementi registrati anche in Germania (+5,2%) e Francia (+1,8%). Complessivamente, i modelli ibridi hanno rappresentato il 36,6% del mercato totale dell'UE.

Molto bene anche le Plug-in che continuano a crescere, raggiungendo le 758.082 unità nel periodo gennaio-agosto 2026. Questa crescita è stata possibile grazie all'aumento dei volumi in mercati chiave come l'Italia (+77,6%), la Spagna (+33,9%) e la Germania (+15,6%). Le nuove auto plug-in rappresentano ora il 10% delle immatricolazioni nell'UE, rispetto all'8,8% registrato nello stesso periodo del 2025.

Calano benzina e diesel

Continua invece la flessione delle motorizzazioni tradizionali. Nei primi 8 mesi dell'anno, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 18,6%, registrando cali significativi in ​​tutti i principali mercati europei. La Francia ha visto il calo più marcato, con un crollo dei volumi del 35,8%, mentre anche altri mercati chiave hanno registrato perdite a doppia cifra: Spagna (-18,5%), Germania (-21,9%) e Italia (-16,7%).

Mercato auto Europa agosto 2026

Con 1.634.733 nuove auto immatricolate, la quota di mercato delle auto a benzina è scesa al 21,7% dal 28% dell'anno scorso. Ancora più giù il diesel, con un calo delle immatricolazioni del 18,6%. Market share del 7,3%, rispetto al 9,4% dello scorso anno.

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