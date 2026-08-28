Mercato auto: l'auto elettrica vende quasi come il diesel. I dati di luglio

Se guardi i dati diffusi da ANFIA relativi a luglio 2026, noti subito un mercato che continua a marciare con il segno più. Nel corso del mese le immatricolazioni di nuove autovetture in Italia hanno raggiunto quota 123.167 unità, registrando un incremento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che consolida il trend positivo dell'intero anno: nei primi sette mesi del 2026 le immatricolazioni complessive toccano quota 1.059.362 unità, segnando un progresso dell'8,9% rispetto all'anno precedente.
A fare da traino a luglio sono stati soprattutto i clienti privati, che hanno acquistato 69.099 vetture (+7,1% su luglio 2025), arrivando a coprire il 56,1% dell'intero mercato. Mostra una leggera crescita anche il canale del noleggio, che sale del 2,1% con 28.721 immatricolazioni e una quota del 23,3%, mentre le vendite intestate a società registrano una flessione del 1,9%, fermandosi a 25.347 unità (quota del 20,6%).
Motorizzazioni tradizionali: benzina e diesel in ritirata
La tendenza ormai consolidata trova ulteriore conferma nei dati di luglio: le alimentazioni termiche tradizionali continuano a perdere terreno a favore delle alternative elettrificate. Le auto con motore a benzina chiudono il mese con un calo del 14,2%, fermandosi a 23.614 unità e a una quota di mercato del 19,2%. Nel cumulato da inizio anno la contrazione della benzina si attesta al -16,8%.
La contrazione appare ancora più marcata per il diesel, che a luglio subisce un crollo del 30,1% con appena 8.068 immatricolazioni, scendendo a una market share del 6,6%. Insieme, benzina e diesel rappresentano ormai appena il 25,7% delle vendite mensili. Tra i fattori che orientano le scelte d'acquisto incide senza dubbio la dinamica dei prezzi dei carburanti alla pompa: a luglio 2026 la benzina ha raggiunto una media di 1,908 euro/litro (+10,6% su base annua), mentre il gasolio ha fatto registrare un rincaro del 22,0%, attestandosi a 2,030 euro/litro.
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Elettrificate e ricaricabili: la spinta di ibride ed EV
Le vetture ad alimentazione alternativa hanno coperto a luglio il 74,3% delle immatricolazioni totali, per un volume pari a 91.485 unità (+15,1% rispetto a luglio 2025). Isolando le sole auto elettrificate (ibride mild, full hybrid, plug-in ed elettriche pure), la quota raggiunge il 63,6% del mercato mensile.
Nello specifico:
Ibride HEV (mild e full): crescono del 10,9% a luglio, arrivando a 58.017 unità e a una quota di mercato del 47,1%. Nel cumulato dei sette mesi la quota sale al 49,2%. A guidare le vendite tra le ibride a benzina è sempre la Fiat Panda con 8.458 unità, seguita da Toyota Yaris Cross e Toyota Yaris.
Auto ricaricabili (BEV e PHEV): mettono a segno un balzo del 36,9% nel mese, raggiungendo la quota del 16,5%. Nel cumulato gen-lug 2026 il comparto segna un +74,8%.
Elettriche pure (BEV): registrano un aumento del 24,7% a luglio con 7.295 immatricolazioni e una quota del 5,9%. Il modello più venduto del mese è la BYD Dolphin Surf (572 unità), davanti alla Leapmotor T03 (517 unità) e alla BMW iX1 (286 unità).
Ibride plug-in (PHEV): evidenziano la crescita più consistente, con un +44,8% a luglio (13.016 unità e quota del 10,6%). In testa alle preferenze tra le plug-in troviamo la BYD Atto 2 (1.488 unità) e la BYD Seal U DM-i (1.130 unità), seguite dalla Volkswagen Tiguan.
GPL e carrozzerie: conferme per il gas e dominio SUV
Mantiene una presenza solida anche il GPL, che rappresenta il 10,7% dell'immatricolato di luglio con 13.156 vetture e un incremento del 6,9% su luglio 2025. A sostenere i volumi del GPL ci pensano soprattutto modelli come Dacia Sandero (4.547 unità a luglio) e Dacia Duster. Il prezzo medio del GPL si è attestato a 0,763 euro/litro (+8,4% su base annua).
Analizzando la ripartizione per tipologia di carrozzeria, i SUV continuano a dominare la scena con una quota del 57,9% a luglio e 71.361 immatricolazioni (+1,7%). Le utilitarie e superutilitarie dei segmenti A e B recuperano terreno con 38.890 unità (+13,8%) e una quota del 31,6%, mentre arretrano le berline e wagon dei segmenti C, D ed E (-9,0%).
Tra i costruttori, Fiat mantiene la leadership del mercato mensile con 14.062 immatricolazioni (+27,7%), seguita da Toyota (9.167 unità, +1,5%) e Dacia (8.625 unità). Da segnalare la costante crescita di BYD, che entra nella top ten dei marchi a luglio piazzando 4.467 autovetture e registrando un incremento del 127,1% rispetto allo stesso mese del 2025.
Foto: Foto di Carles Rabada su Unsplash
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Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.