Mercato auto: l'auto elettrica vende quasi come il diesel. I dati di luglio

I dati ANFIA di luglio 2026: il mercato auto cresce del 3,9%. Crescono ibride, elettriche e GPL; arretrano benzina e diesel

Se guardi i dati diffusi da ANFIA relativi a luglio 2026, noti subito un mercato che continua a marciare con il segno più. Nel corso del mese le immatricolazioni di nuove autovetture in Italia hanno raggiunto quota 123.167 unità, registrando un incremento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che consolida il trend positivo dell'intero anno: nei primi sette mesi del 2026 le immatricolazioni complessive toccano quota 1.059.362 unità, segnando un progresso dell'8,9% rispetto all'anno precedente.

A fare da traino a luglio sono stati soprattutto i clienti privati, che hanno acquistato 69.099 vetture (+7,1% su luglio 2025), arrivando a coprire il 56,1% dell'intero mercato. Mostra una leggera crescita anche il canale del noleggio, che sale del 2,1% con 28.721 immatricolazioni e una quota del 23,3%, mentre le vendite intestate a società registrano una flessione del 1,9%, fermandosi a 25.347 unità (quota del 20,6%).

Motorizzazioni tradizionali: benzina e diesel in ritirata

La tendenza ormai consolidata trova ulteriore conferma nei dati di luglio: le alimentazioni termiche tradizionali continuano a perdere terreno a favore delle alternative elettrificate. Le auto con motore a benzina chiudono il mese con un calo del 14,2%, fermandosi a 23.614 unità e a una quota di mercato del 19,2%. Nel cumulato da inizio anno la contrazione della benzina si attesta al -16,8%.

La contrazione appare ancora più marcata per il diesel, che a luglio subisce un crollo del 30,1% con appena 8.068 immatricolazioni, scendendo a una market share del 6,6%. Insieme, benzina e diesel rappresentano ormai appena il 25,7% delle vendite mensili. Tra i fattori che orientano le scelte d'acquisto incide senza dubbio la dinamica dei prezzi dei carburanti alla pompa: a luglio 2026 la benzina ha raggiunto una media di 1,908 euro/litro (+10,6% su base annua), mentre il gasolio ha fatto registrare un rincaro del 22,0%, attestandosi a 2,030 euro/litro.

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Elettrificate e ricaricabili: la spinta di ibride ed EV

Le vetture ad alimentazione alternativa hanno coperto a luglio il 74,3% delle immatricolazioni totali, per un volume pari a 91.485 unità (+15,1% rispetto a luglio 2025). Isolando le sole auto elettrificate (ibride mild, full hybrid, plug-in ed elettriche pure), la quota raggiunge il 63,6% del mercato mensile.

Nello specifico:

Ibride HEV (mild e full) : crescono del 10,9% a luglio, arrivando a 58.017 unità e a una quota di mercato del 47,1% . Nel cumulato dei sette mesi la quota sale al 49,2% . A guidare le vendite tra le ibride a benzina è sempre la Fiat Panda con 8.458 unità, seguita da Toyota Yaris Cross e Toyota Yaris .

Auto ricaricabili (BEV e PHEV) : mettono a segno un balzo del 36,9% nel mese, raggiungendo la quota del 16,5% . Nel cumulato gen-lug 2026 il comparto segna un +74,8% .

Elettriche pure (BEV) : registrano un aumento del 24,7% a luglio con 7.295 immatricolazioni e una quota del 5,9% . Il modello più venduto del mese è la BYD Dolphin Surf (572 unità), davanti alla Leapmotor T03 (517 unità) e alla BMW iX1 (286 unità).

Ibride plug-in (PHEV): evidenziano la crescita più consistente, con un +44,8% a luglio (13.016 unità e quota del 10,6%). In testa alle preferenze tra le plug-in troviamo la BYD Atto 2 (1.488 unità) e la BYD Seal U DM-i (1.130 unità), seguite dalla Volkswagen Tiguan.

GPL e carrozzerie: conferme per il gas e dominio SUV

Mantiene una presenza solida anche il GPL, che rappresenta il 10,7% dell'immatricolato di luglio con 13.156 vetture e un incremento del 6,9% su luglio 2025. A sostenere i volumi del GPL ci pensano soprattutto modelli come Dacia Sandero (4.547 unità a luglio) e Dacia Duster. Il prezzo medio del GPL si è attestato a 0,763 euro/litro (+8,4% su base annua).

Analizzando la ripartizione per tipologia di carrozzeria, i SUV continuano a dominare la scena con una quota del 57,9% a luglio e 71.361 immatricolazioni (+1,7%). Le utilitarie e superutilitarie dei segmenti A e B recuperano terreno con 38.890 unità (+13,8%) e una quota del 31,6%, mentre arretrano le berline e wagon dei segmenti C, D ed E (-9,0%).

Tra i costruttori, Fiat mantiene la leadership del mercato mensile con 14.062 immatricolazioni (+27,7%), seguita da Toyota (9.167 unità, +1,5%) e Dacia (8.625 unità). Da segnalare la costante crescita di BYD, che entra nella top ten dei marchi a luglio piazzando 4.467 autovetture e registrando un incremento del 127,1% rispetto allo stesso mese del 2025.

Foto: Foto di Carles Rabada su Unsplash

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