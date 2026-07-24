Moto, il mercato europeo accelera: il primo semestre 2026 chiude in forte crescita

I primi 6 mesi del 2026 sono passati e per il mercato moto europeo è venuto il momento di fare un bilancio. Nel primo semestre, secondo i dati elaborati da ACEM, le immatricolazioni delle motociclette nei cinque principali mercati del continente sono salite del 16,8%. Bene anche il segmento dei ciclomotori. Entriamo più nei dettagli e andiamo a vedere i numeri del primo semestre 2026.

Molto bene l'Italia

Tra gennaio e giugno 2026 sono state immatricolate 636.490 nuove motociclette in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Nello stesso periodo del 2025, le immatricolazioni si erano fermate a quota 545.127. Tutti i cinque mercati hanno mostrato un segno positivo, con la Germania che ha ottenuto il progresso migliore con un +27,6% (114.849 moto motociclette). Seguono la Spagna con un aumento del 23,6%, a quota 141.101 immatricolazioni, mentre il Regno Unito ha registrato 54.962 nuove motociclette, in crescita del 15,8% rispetto all'anno precedente.

L'Italia si è confermata il più grande mercato motociclistico europeo in termini di volume, con 220.776 nuove immatricolazioni, pari a un progresso del 13,2%. C'è poi la Francia con 104.802 immatricolazioni, in crescita del 6,4%.

Crescono anche i ciclomotori

Nei sei mercati europei monitorati da ACEM, le immatricolazioni sono aumentate del 4,7% raggiungendo quota 72.076 unità nei primi sei mesi dell'anno. L'Italia ha registrato la crescita più forte, con un aumento delle immatricolazioni del 18,2%. Comunque, anche Germania, Spagna, Belgio e Francia hanno chiuso il semestre positivamente. Invece, i Paesi Bassi sono stati l'unico mercato con una flessione. Le immatricolazioni sono infatti calate del 5,4%.

Un primo semestre 2026 positivo per il mercato delle moto

Secondo ACEM, i dati indicano una domanda robusta di veicoli a due ruote in tutta Europa, con le immatricolazioni di motociclette che si attestano ben al di sopra dei livelli pre-pandemia. Antonio Perlot, Segretario Generale di ACEM, commentando i numeri del mercato ha dichiarato:

La prima metà del 2026 dimostra un andamento sostenuto del mercato motociclistico europeo, mentre ci addentriamo nella stagione di punta. Le immatricolazioni nei nostri cinque mercati principali hanno raggiunto le 636.490 unità, con un aumento del 16,8% su base annua, e una crescita costante in tutti i mercati monitorati. La ripresa annunciata per il segmento dei ciclomotori sembra essere confermata da un aumento delle immatricolazioni del 4,7% alla fine del primo semestre, a testimonianza della crescente domanda nella categoria L nei suoi diversi segmenti. Osservando le tendenze a lungo termine, emerge con chiarezza che le immatricolazioni di motociclette sono ora superiori del 27% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. Non si tratta semplicemente di una ripresa, ma della prova di una crescita sostenuta dell'interesse dei consumatori per i veicoli a due ruote a motore. La categoria L ha costantemente dimostrato la sua rilevanza sia come soluzione di trasporto pratica che come mezzo di svago per i consumatori europei. Bisogna attendere l'andamento di questa tendenza nei mesi autunnali prima di trarre conclusioni sulla sostenibilità dello slancio del mercato.

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