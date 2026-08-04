Mercato due ruote luglio 2026: scooter in crescita, moto in frenata. I modelli più venduti

Luglio 2026 è terminato e quindi è venuto il momento di tirare le somme sull'andamento nel mese del mercato delle due ruote a motore in Italia. Secondo quanto riferisce ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), le moto hanno registrato il primo calo dall'inizio del 2026 con una flessione del 6,51%. Invece, gli scooter continuano a crescere rapidamente con un progresso dell'11,41%.

Perché questa flessione per il settore delle moto? Secondo il rapporto il motivo è da ricercarsi in un contesto economico e geopolitico ancora incerto e in una fisiologica normalizzazione del mercato dopo quattro anni di crescita sostenuta. Invece, gli scooter continuano a beneficiare della domanda di mezzi pratici, accessibili ed efficienti, diventando così un'alterativa sempre più valida per gli spostamenti quotidiani.

In ogni caso, il quadro complessivo del mercato da inizio anno continuare a rimanere positivo. Secondo i dati ACEM relativi al primo semestre 2026, nei principali mercati europei sono state immatricolate 636.000 due ruote a motore (delle quali il 35% solo in Italia), pari a una crescita del 16,8%.

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Mercato luglio 2026

Entrando più nello specifico, nel mese di luglio sono state immatricolate complessivamente 46.605 unità, pari a una crescita del 4,01%. Crescita a doppia cifra degli scooter: +11,41%, pari a 29.657 veicoli immatricolati. Calo per le moto del 6,51% pari a 14.988 veicoli. Primo stop anche per i ciclomotori, che registrano un parziale di -9,22% e 1.960 unità.

Mercato Italia 2026

Guardando il mercato da inizio anno, grazie al boost degli scooter la crescita continua a essere sostenuta con un progresso dell'11,6% pari a 274.788 unità. Nonostante il calo di luglio, le moto restano in territorio positivo, con una crescita del 5,57% nel 2026 e 103.354 mezzi targati; gli scooter possono contare su di un progresso del 15,97% e 162.010 unità; bene anche l’andamento dei ciclomotori, che registrano un incremento del 9,21% e 9.424 immatricolazioni.

Mercato elettrico e quadricicli

Secondo il rapporto di luglio, continua la ripresa del mercato delle 2 ruote elettriche. Nei primi sette mesi dell’anno, mette in strada 6.717 veicoli, pari a un incremento del 20,59%. Luglio segna il quinto mese consecutivo di crescita del 2026: incremento del 20,07% e 1.340 unità immatricolate. Bene anche i quadricicli con un +25,03% e 1.963 unità a luglio 2026. Risultato che comunque non è sufficiente a compensare le perdite dei mesi precedenti: il mercato cumulato conferma una flessione su base annua del 6,46% e 10.594 veicoli.

Le moto più vendute gennaio-luglio 2026

HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE OFF 2.538 BMW R 1300 GS ADVENTURE OFF 2.482 HONDA XL 750 TRANSALP ADVENTURE ON 2.363 YAMAHA TENERE 700 ADVENTURE OFF 1.826 BMW R 1300 GS ADVENTURE ADVENTURE OFF 1.753 CFMOTO 450MT ADVENTURE OFF 1.723 YAMAHA MT-07 NAKED 1.660 HONDA NC 750 X ADVENTURE ON 1.643 YAMAHA TRACER 9 TURISMO 1.599 VOGE VALICO 625DSX ADVENTURE ON 1.490

Gli scooter più venduti gennaio-luglio 2026

1 HONDA ITALIA SH 125 SCOOTER 14.547 2 HONDA ITALIA SH 350 SCOOTER 8.892 3 HONDA ITALIA SH 150 SCOOTER 7.385 4 ZONTES ZT368T-G SCOOTER 5.641 5 HONDA X-ADV 750 SCOOTER 5.498 6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS SCOOTER 5.062 7 VOGE SFIDA SR16 SCOOTER 4.887 8 KYMCO AGILITY 125 S SCOOTER 4.742 9 HONDA ITALIA ADV 350 SCOOTER 4.698 10 VOGE SFIDA SR16 200 SCOOTER 4.603

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