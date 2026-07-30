Factorial e SK On uniscono le forze per le batterie allo stato solido

Unire le forze per portare le batterie allo stato solido sul mercato. Questa tecnologia sulla carta promette molto e dovrebbe far fare un importante salto generazione alle auto elettriche. Più autonomia e tempi di ricarica ulteriormente ridotti, questi sono i vantaggi che dovrebbero portare le batterie allo stato solido. Ci lavorano in tanti e negli ultimi mesi abbiamo visto diversi importanti annunci. A oggi, in diversi casi si è finalmente passati dai test di laboratorio ai collaudi su strada con dei prototipi.

Il lavoro da fare è comunque ancora molto e sebbene nel giro di un paio di anni potrebbero arrivare i primissimi modelli dotati di tale tecnologa, per una disponibilità di massa bisognerà attendere almeno la fine del decennio. Sul tema sviluppo batterie allo stato solido adesso c'è una novità perché Factorial Energy ha annunciato oggi di aver firmato un Memorandum d'Intesa con SK On. Le due aziende lavoreranno insieme nel tentativo di arrivare a produrre su larga scala questi accumulatori.

Factorial Energy e SK On uniscono le forze

Ricordiamo che Factorial Energy vanta già importanti collaborazioni tra cui quella con Stellantis. Attualmente il Gruppo automobilistico ha portato su strada alcuni prototipi di Dodge Charger elettriche con batterie di Factorial Energy per verificarne il funzionamento.

Tornando alla nuova partnership, si andrà a valutare se e come gli impianti di produzione e gli stabilimenti di batterie di SK On possano supportare lo sviluppo delle future batterie allo stato solido. L'azienda coreana è al servizio di importanti case automobilistiche come Hyundai, Ford, Volkswagen e Ferrari. L'azienda vanta una capacità produttiva annua di oltre 200 GWh a livello globale, di cui circa 100 GWh negli Stati Uniti.

Nell'ambito della nuova alleanza, le due aziende collaboreranno, sfruttando la tecnologia delle batterie allo stato solido FEST di Factorial e l'esperienza di SK On nel settore delle batterie e della produzione, per valutare la fattibilità del progetto.

Stellantis, batterie stato solido Factorial

Questa partnership, incentrata sulla produzione, segna l'inizio della collaborazione tra Factorial e un produttore globale di batterie. Del resto, come evidenzia Siyu Huang, CEO di Factorial, ''una svolta nel campo delle batterie ha senso solo se può essere prodotta su larga scala''.

Sebbene la tecnologia delle batterie allo stato solido abbia fatto molta strada negli ultimi anni, non è ancora stata commercializzata su larga scala. SK On vanta già una vasta rete produttiva di batterie agli ioni di litio e potrebbe essere il partner ideale per Factorial, aiutando le sue batterie a raggiungere il mercato di massa.

Oltre a lavorare sulle batterie allo stato solido per auto, l'azienda punta a collaborare con SK On per utilizzare queste batterie nei settori della mobilità in generale e dell'accumulo di energia.

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