Batterie allo stato solido: cosa sono, come funzionano, vantaggi, svantaggi e a che punto siamo

Le batterie allo stato solido promettono più autonomia, ricariche ultrarapide e maggiore sicurezza

Le batterie allo stato solido sono la promessa più attesa dal mondo dell'auto elettrica che permetterà di far fare alle auto un importante salto avanti generazionale. Se ne parla da anni, tra annunci e tempistiche che slittano. Ma cosa sono davvero? E soprattutto, quanto manca al loro arrivo sul mercato? Proviamo a fare chiarezza in maniera semplice, senza perderci in troppi tecnicismi.

Cosa sono le batterie allo stato solido

Il nome dice già molto. Nelle batterie allo stato solido, l'elettrolita liquido viene sostituito da un materiale solido. Può essere ceramico, polimerico o a base di solfuri. È questa la differenza sostanziale rispetto alle celle agli ioni di litio. Una struttura che, sulla carta, promette prestazioni nettamente superiori. Tutto però deve essere ancora davvero dimostrato visto che questa tecnologia è in fase di sviluppo.

Come funzionano

Il principio di base resta lo stesso delle batterie al litio tradizionali. Gli ioni si muovono tra anodo e catodo durante le fasi di carica e scarica. È il mezzo attraverso cui viaggiano a cambiare radicalmente.

Nelle celle tradizionali questo mezzo è un elettrolita liquido, spesso infiammabile. Nelle batterie allo stato solido, invece, gli ioni si muovono attraverso un materiale rigido. Questo consente di impacchettare più energia nello stesso volume. E riduce drasticamente il rischio di incendio in caso di danneggiamento.

Stellantis, batterie stato solido Factorial

Un altro vantaggio tecnico riguarda l'anodo. Molte batterie allo stato solido puntano a usare litio metallico al posto della grafite. Una soluzione che aumenta ulteriormente la densità energetica della cella.

I vantaggi delle batterie allo stato solido

Il primo beneficio riguarda l'autonomia. Le batterie allo stato solido promettono una densità energetica tra il 30% e l'80% superiore rispetto alle celle attuali. Le batterie agli ioni di litio oggi si fermano intorno a 250-300 Wh/kg. Le batterie allo stato solido puntano invece a superare i 400-500 Wh/kg. Tradotto in autonomia, si parla di veicoli capaci di superare i 1.000 chilometri con una sola ricarica.

C'è poi il tema della ricarica. Grazie alla maggiore stabilità del materiale solido, queste batterie possono sopportare potenze di ricarica molto più elevate. Un traguardo che avvicinerebbe l'auto elettrica alle abitudini di chi guida oggi un'auto a benzina.

Mercedes e le batterie allo stato solido del prototipo EQS

Il terzo vantaggio è la sicurezza. Senza elettrolita liquido infiammabile, il rischio di fuga termica si riduce in modo significativo. Le celle risultano più stabili anche in caso di urto o perforazione.

Infine, le batterie allo stato solido dovrebbero garantire una durata maggiore. Meno degrado nel tempo significa meno perdita di capacità dopo migliaia di cicli di carica. Un beneficio diretto anche per il valore residuo dell'auto usata.

Gli svantaggi delle batterie allo stato solido

Non è tutto oro quello che luccica, però. Le prime batterie allo stato solido costeranno molto e infatti si parla già oggi di una piccola produzione per la prima generazione, in attesa di un'ulteriore evoluzione che porti ad una produzione di massa vera e propria, con una conseguente riduzione dei costi.

C'è poi la questione della produzione su scala industriale. Realizzare celle allo stato solido con processi affidabili e ripetibili è complesso. Servono nuovi impianti, nuovi materiali e nuove competenze. Tutti fattori che richiedono tempo e investimenti enormi.

Un altro limite riguarda l'affidabilità. Durante i cicli di carica e scarica, gli elettrodi si espandono e si contraggono leggermente. Con un elettrolita solido, questo movimento può creare microfratture nel materiale. Un problema su cui i produttori stanno ancora lavorando.

Infine, va detto con chiarezza: oggi non esiste ancora un'auto di serie con batteria totalmente allo stato solido. Molti prodotti presentati come tali adottano la tecnologia semi-solida, un compromesso tecnologico che mantiene una piccola quota di elettrolita liquido.

A che punto siamo nel 2026

Negli ultimi tempi ci sono stati importanti annunci. Pare evidente che dal laboratorio, oggi, i test si siano spostati su strada, con i primi prototipi di auto elettriche con batterie allo stato solido che hanno iniziato a circolare per raccogliere dati sul funzionamento degli accumulatori.

Ci sono alcune case automobilistiche cinesi che parlano dei primi modelli già nell'arco di un paio di anni ma se ce la faranno davvero si tratterebbe di produzioni limitate. Diversi esperti del settore invitano alla cautela. Ci sono ancora diverse fide da superare. Generalmente, diverse esperti affermano che per una vera disponibilità di massima bisognerà attendere il 2030.

Intanto, le attuali tecnologie stanno continuando a fare importanti passi avanti, garantendo maggiore densità energetica e ricariche sempre più rapide. Non c'è quindi fretta di passare alla tecnologia allo stato solido.

VEDI ANCHE

Tags