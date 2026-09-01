Mercato auto Italia, agosto positivo: le elettriche frenano dopo gli incentivi

Il mercato auto Italia chiude il mese di agosto 2026 con il segno positivo. Infatti, con 69.411 unità rispetto alle 67.290 auto immatricolate nell’agosto 2025, il mese termina con un progresso del 3,2%. Guardando ai primi 8 mesi dell'anno, nel periodo gennaio-agosto 2026 sono state immatricolate 1.129.596 vetture rispetto alle 1.040.761 unità del 2025. Si tratta quindo di un aumento dell'8,5%. I numeri del 2019, anno precedente allo scoppio della pandemia, sono ancora lontani, con un -14,8% del cumulato da inizio anno.

Terminata la spinta degli incentivi, le auto elettriche ripiegano al 6,4% del totale, in lieve crescita rispetto al 5,9% di luglio e al 4,9% di agosto 2025. Bene, invece, le Plug-in che ad agosto raggiungono una quota del 12%, in crescita sia rispetto al mese precedente (10,5%), sia rispetto al 7,1% di agosto 2025. A permettere tale risultato, la spinta data dal noleggio a lungo termine, che nel mese rappresenta il 45% del totale immatricolazioni delle Plug-in.

I numeri di agosto 2026

Torniamo alle statistiche del mese di agosto e sul fronte degli utilizzatori si registra una lieve crescita per i privati che chiudono al 54,5%. Le autoimmatricolazioni ad agosto flettono, fermandosi al 15,9% di share. Il noleggio a lungo termine torna a crescere in volume e quota, raggiungendo il 20,9% del totale, per una forte crescita delle società Top, a fronte di un calo delle Captive. Il noleggio a breve termine segna un sostenuto incremento nel mese di agosto 2026, al 3,6% di share. Le società, infine, nel mese si fermano al 5,2% di share.

Sul fronte delle motorizzazioni, delle elettriche e delle Plug-in abbiamo già detto. Invece, in agosto il motore a benzina scende al 20,1% di quota. Il diesel cede 2,5 punti di quota nel mese e retrocede al 5,8%. Il Gpl nel mese retrocede all’8,8%. Le ibride, sempre leader del mercato, salgono al 46,9% di quota, con un 16,8% per le “full” hybrid e 30,1% per le “mild” hybrid.

I Gruppi

Venendo ai principali Gruppi, vediamo i risultati di Stellantis, Volkswagen e Renault.

Stellantis: 18.021 (+2%)

Alfa Romeo: 821 (-16,14)

Citroen: 2.451 (+8,12%)

DS: 51 (-67,92%)

Fiat: 7.661 (+22,24%)

Jeep: 2.136 (-25,94%)

Lancia: 413 (-7,4%)

Maserati: 44 (-57,28%)

Opel: 1.611 (-1,47%)

Peugeot: 2.833 (-3,21%)

Gruppo Volkswagen: 11.654 (-1,29%)

Audi: 3.137 (-3,48%)

Cupra: 1.166 (+13,31%)

Lamborghini: 20 (invariato)

Seat: 253 (-38,14%)

Skoda: 1.902 (-18,86%)

Volkswagen: 5.176 (+8,88%)

Gruppo Renault: 7.056 (-5,22%)

Dacia: 3.803 (-14,75%)

Renault: 3.233 (+8,97%)

Alpine: 20 (+17,65%)

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