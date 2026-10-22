Mercato auto Europa, settembre 2026 in crescita: bene ibride, elettriche e Plug-in

Sul mercato europeo continua a rimanere alta la domanda dei veicoli elettrificati. Le ibride rimangono il segmento più importante e continuano a crescere elettriche e Plug-in. Questo è quanto emerge dall'andamento del mercato auto europeo del mese di settembre 2026.

Entrando nel dettaglio, lo scorso mese in Unione Europea sono state immatricolate 971.048 auto, pari a una crescita del 9,3%. Volendo includere anche Regno Unito e Paesi EFTA, si sale a 1.363.210 registrazioni, pari a un aumento del 10,2%. Guardando i numeri da inizio anno, in Unione Europea ci sono state 8.517.059 immatricolazioni (+5,7%). Sempre includendo Regno Unito e Paesi EFTA si arriva a 10.555.351 registrazioni (+6,3%).

Bene ibride, elettriche e Plug-in

Partiamo dalle auto elettriche. Nei primi nove mesi del 2026 sono state immatricolate 1.931.465 nuove BEV, conquistando il 22,7% del mercato UE e confermandosi la seconda alimentazione per market share dall'inizio dell'anno. Tre dei quattro maggiori mercati UE, che insieme rappresentano il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche, hanno registrato una forte crescita: Francia (+79,1%), Germania (+58,1%) e Danimarca (+40,3%). Il Belgio ha registrato un aumento più moderato, pari al 15,7%.

Mercato auto Europa settembre 2026

Passiamo alle ibride che nel periodo gennaio-settembre 2026 hanno continuato a crescere, registrando 3.090.530 unità. Risultato possibile dalla crescita in Italia (+20,8%) e Spagna (+20,5%), a fronte di incrementi più modesti in Germania (+4,9%) e Francia (+0,6%). Complessivamente, i modelli ibridi hanno rappresentato il 36,3% del mercato totale dell'UE.

Mercato auto Europa settembre 2026

Continuano a crescere anche le Plug-in con 860.257 immatricolazioni da inizio anno. Questa crescita è stata trainata dall'aumento dei volumi in mercati chiave come l'Italia (+72,4%), la Spagna (+34,7%) e la Germania (+13,7%). Le nuove auto ibride plug-in rappresentano adesso il 10,1% delle immatricolazioni nell'UE, in aumento rispetto al 9% registrato nello stesso periodo del 2025.

Scendono benzina e diesel

Passando alle alimentazioni tradizionali, continua il declino dei modelli benzina e diesel. Alla fine di settembre 2026, le immatricolazioni di auto a benzina hanno registrato un calo del 19,1%, con flessioni significative in tutti i principali mercati europei. La Francia ha visto il calo più marcato, con un crollo dei volumi del 36,1%, mentre anche altri mercati chiave hanno registrato perdite a doppia cifra: Germania (-22,7%), Spagna (-19%) e Italia (-16,4%).

Con 1.802.078 nuove auto immatricolate negli ultimi nove mesi, la quota di mercato delle auto a benzina è scesa al 21,2% dal 27,7% del 2025. Le immatricolazioni delle auto diesel scendono del 19,5% e oggi rappresentano il 7,1% delle nuove immatricolazioni di auto nell'UE, rispetto al 9,3% dello scorso anno.

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