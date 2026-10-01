Mercato auto Italia, settembre 2026 chiude a +9,9%: il diesel retrocede in ultima posizione

Si conclude anche il mese di settembre per il mercato auto Italia 2026. Secondo i numeri condivisi da UNRAE, il mese è terminato con una robusta crescita del 9,9% pari a 139.356 nuove immatricolazioni contro le 126.781 unità di settembre 2025. Guardando i dati dall'inizio dell'anno, nel periodo gennaio-settembre 2026, ci sono state 1.268.964 immatricolazioni rispetto alle 1.167.542 dello stesso periodo del 2025. Si tratta quindi di un progresso dell'8,7%.
Il confronto con il 2019, anno pre-pandemia, è comunque ancora negativo, con una contrazione del 13,6%.
Da evidenziare che a settembre crescono le auto elettriche che arrivano al 7,6% di quota contro il 6,4% del mese precedente e al 5,6% di settembre 2025. Oltre il 52% dei volumi BEV si concentra nel segmento dei clienti privati. Continuano ad andare bene le Plug-in con un market share dell'11,1%, di poco inferiore al 12% di agosto e superiore rispetto all’8,5% del settembre 2025. A spingere le Plug-in, il noleggio.
I numeri di settembre 2026
Entrando più nei dettagli, sotto il profilo degli utilizzatori a settembre crescono i privati al 55,9% di quota. Anche le autoimmatricolazioni a settembre salgono e segnano un13,9% di share. Per il noleggio a lungo termine quota del 21,5% del totale, per la crescita delle società Top, a fronte di un calo delle Captive. Forte accelerazione per il noleggio a breve termine al 2,9% di share con volumi raddoppiati. Con volumi in crescita, le società si fermano al 5,7% di share.
Tornando alle alimentazioni, delle elettriche e delle Plug-in abbiamo già detto. Per quanto riguarda le auto a benzina, questo segmento scende al 17,6% di quota. Il diesel retrocede in ultima posizione, fermandosi al 4,9% a settembre. Il Gpl scende all’8,1%. Le ibride, sempre leader del mercato, superano la metà delle immatricolazioni, al 50,7% di quota, con un 18,5% per le “full” hybrid e 32,2% per le “mild” hybrid.
I Gruppi
Venendo ai principali Gruppi, vediamo i risultati di Stellantis, Volkswagen e Renault nel mese di settembre 2026
Stellantis: 36.623 +7,33&
- Alfa Romeo: 1.106 -58,42%
- Citroen: 3.801 -2,74%
- DS: 130 -67,98%
- Fiat: 15.906 +29,01%
- Jeep: 4.802 -12,69%
- Lancia: 680 -4,49%
- Maserati: 133 +33%
- Opel: 2.765 -9,26%
- Peugeot: 7.260 +34,10%
Gruppo Volkswagen: 20.759 -3,47%
- Audi: 5.902 -1,62%
- Cupra: 1.958 +3,38%
- Lamborghini: 74 +13,85%
- Seat: 810 +30,86%
- Skoda: 3.166 -4,75%
- Volkswagen: 8.849 -7,86%
Gruppo Renault: 12.958 -1,43%
- Dacia: 6.720 -13,19%
- Renault: 6.193 +15,26%
- Alpine: 45 +40,63
[Immagine di copertina realizzata con AI]
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