Mercato auto Italia, settembre 2026 chiude a +9,9%: il diesel retrocede in ultima posizione

Settembre 2026 chiude con una forte crescita per il mercato auto Italia: 139.356 immatricolazioni e +9,9% sul 2025

Si conclude anche il mese di settembre per il mercato auto Italia 2026. Secondo i numeri condivisi da UNRAE, il mese è terminato con una robusta crescita del 9,9% pari a 139.356 nuove immatricolazioni contro le 126.781 unità di settembre 2025. Guardando i dati dall'inizio dell'anno, nel periodo gennaio-settembre 2026, ci sono state 1.268.964 immatricolazioni rispetto alle 1.167.542 dello stesso periodo del 2025. Si tratta quindi di un progresso dell'8,7%.

Il confronto con il 2019, anno pre-pandemia, è comunque ancora negativo, con una contrazione del 13,6%.

Da evidenziare che a settembre crescono le auto elettriche che arrivano al 7,6% di quota contro il 6,4% del mese precedente e al 5,6% di settembre 2025. Oltre il 52% dei volumi BEV si concentra nel segmento dei clienti privati. Continuano ad andare bene le Plug-in con un market share dell'11,1%, di poco inferiore al 12% di agosto e superiore rispetto all’8,5% del settembre 2025. A spingere le Plug-in, il noleggio.

I numeri di settembre 2026

Entrando più nei dettagli, sotto il profilo degli utilizzatori a settembre crescono i privati al 55,9% di quota. Anche le autoimmatricolazioni a settembre salgono e segnano un13,9% di share. Per il noleggio a lungo termine quota del 21,5% del totale, per la crescita delle società Top, a fronte di un calo delle Captive. Forte accelerazione per il noleggio a breve termine al 2,9% di share con volumi raddoppiati. Con volumi in crescita, le società si fermano al 5,7% di share.

Tornando alle alimentazioni, delle elettriche e delle Plug-in abbiamo già detto. Per quanto riguarda le auto a benzina, questo segmento scende al 17,6% di quota. Il diesel retrocede in ultima posizione, fermandosi al 4,9% a settembre. Il Gpl scende all’8,1%. Le ibride, sempre leader del mercato, superano la metà delle immatricolazioni, al 50,7% di quota, con un 18,5% per le “full” hybrid e 32,2% per le “mild” hybrid.

I Gruppi

Venendo ai principali Gruppi, vediamo i risultati di Stellantis, Volkswagen e Renault nel mese di settembre 2026

Stellantis: 36.623 +7,33&

Alfa Romeo: 1.106 -58,42%

Citroen: 3.801 -2,74%

DS: 130 -67,98%

Fiat: 15.906 +29,01%

Jeep: 4.802 -12,69%

Lancia: 680 -4,49%

Maserati: 133 +33%

Opel: 2.765 -9,26%

Peugeot: 7.260 +34,10%

Gruppo Volkswagen: 20.759 -3,47%

Audi: 5.902 -1,62%

Cupra: 1.958 +3,38%

Lamborghini: 74 +13,85%

Seat: 810 +30,86%

Skoda: 3.166 -4,75%

Volkswagen: 8.849 -7,86%

Gruppo Renault: 12.958 -1,43%

Dacia: 6.720 -13,19%

Renault: 6.193 +15,26%

Alpine: 45 +40,63

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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