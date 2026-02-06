L'auto elettrica più affidabile da comprare usata? In UK la regina è...

Scopri perché la Nissan Leaf è l’elettrica usata più affidabile in UK: analisi dei guasti e costi di riparazione

Se stai pensando di entrare nel mondo delle auto elettriche senza sorprese, questo dato lo devi assolutamente conoscere (e potrebbe anche sorprenderti): la Nissan Leaf continua a dominare la classifica delle elettriche usate più affidabili nel Regno Unito.

Secondo l’ultima analisi di Warranty Solutions Group, che ha esaminato 1.000 richieste di riparazione reali relative a veicoli elettrici tra gennaio e dicembre 2025, la Leaf si distingue per un tasso di guasti davvero minimo: appena l’1,52%. Numeri che la rendono un’opzione rassicurante per chi vuole entrare nel mondo EV senza patemi d’animo.

“Questo studio si basa su feedback reali dei clienti e conferma ancora una volta la solidità della Nissan Leaf. Per chi si avvicina per la prima volta a una vettura elettrica, sapere che l’affidabilità è garantita è fondamentale,” ha dichiarato James Taylor, managing director di Nissan GB.

Nissan Leaf, la seconda generazione (2017-2025)

Una storia lunga e consolidata

La Nissan Leaf ha fatto il suo debutto nel Regno Unito nel 2011, con la produzione locale a Sunderland a partire dal 2013. La seconda generazione, più tecnologica e con maggiore autonomia, è arrivata nel 2018, garantendo un ampio ventaglio di modelli usati sul mercato.

E non finisce qui: la nuova generazione, con un’autonomia fino a 622 km con una singola ricarica, arriverà nelle concessionarie italiane (e inglesi) a marzo 2026.

Nissan Leaf 2026, la terza generazione

Perché la Leaf è così affidabile

Secondo Martin Binnee, Operations Director di Warranty Solutions Group, il successo della Leaf si deve a una combinazione di fattori: drivetrain elettrico collaudato, ingegneria semplice e comprovata durata nel tempo. Tutto ciò si traduce in meno guasti e una proprietà più tranquilla.

“Alcune elettriche sono molto affidabili, ma quando si verificano problemi i costi di riparazione possono essere significativi, soprattutto sui modelli premium o su veicoli con sistemi elettrici e termici complessi,” aggiunge Binnee.

La lezione è chiara: non basta guardare al risparmio sul carburante. Per chi compra un EV usato, è fondamentale considerare anche i costi di eventuali riparazioni.

Per concessionari e fornitori di garanzie, invece, emerge l’importanza di una copertura specifica per le elettriche, ormai indispensabile per tutelare i clienti e mantenere fiducia e tranquillità nell’acquisto.

