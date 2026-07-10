Militek Design trasforma Renault 5 E-Tech e Alpine A290 con il kit racing

Al Goodwood Festival of Speed, Militek Design (guarda la homepage di Militek Design) ha presentato un nuovo kit wide body dedicato alle “gemelle diverse” BEV Renault 5 E-Tech e Alpine A290, attualmente allo stadio di prototipo.
Debutto a Goodwood con richiami al Gruppo B
Il pacchetto modifica sensibilmente la presenza su strada delle due elettriche francesi e la produzione è prevista per l'autunno. I visitatori della manifestazione britannica hanno già la possibilità di ordinare la prima serie limitata del kit.
Renault 5 E-Tech e Alpine A290 by Militek Design: un dettaglio sul kit estetico del tuner inglese
Cosa comprende il pacchetto
L'intervento di tuning è compatibile con entrambi i modelli e include nuovi passaruota anteriori e posteriori, sezioni dedicate del paraurti anteriore, copertura dello sportellino di ricarica, rivestimenti per i passaruota posteriori, uno spoiler posteriore rialzato, finiture in alluminio per le minigonne laterali e un sistema DRL aggiornato.
Quest'ultimo è riservato all'Alpine A290, mentre spoiler e minigonne possono essere acquistati anche separatamente da chi preferisce non acquistare l'intero kit wide body. Tutti gli elementi sfruttano un sistema di incollaggio localizzato e rimovibile, che consente di rimuovere i pannelli in ABS senza modifiche permanenti alla carrozzeria. Il prezzo del kit base parte da 2.000 sterline più IVA.
Renault 5 E-Tech e Alpine A290 by Militek Design: il pacchetto stilistico è facilmente rimovibile
Le parole del responsabile progetto
Commentando il progetto, Kev Hall, responsabile delle operazioni tecniche del preparatore inglese, ha dichiarato: ''Da appassionati del Gruppo B, l'idea è nata il giorno dopo aver visto la prima Renault 5. Dopo mesi di duro lavoro e con una scadenza ravvicinata imposta dalla FOS, il team di progettazione ha realizzato qualcosa di veramente speciale”. Ha poi aggiunto: ''Questo kit offre ai proprietari di Renault 5 e Alpine A290 una vera e propria trasformazione wide-body, progettata secondo i più alti standard, completamente reversibile e a un prezzo davvero accessibile. Siamo entusiasti di presentare il prototipo a Goodwood e di poterlo installare sulle auto dei clienti molto presto”.
Renault 5 E-Tech e Alpine A290 by Militek Design: progetto ispirato alle mitiche Gruppo B
Motori e prestazioni di serie
Sul fronte tecnico, la Renault 5 E-Tech (guarda Renault 5 E-Tech) è proposta con una potenza massima di 150 cavalli, mentre l'Alpine A290 (guarda Alpine A290 GTS) è disponibile nelle versioni di 180 e 220 cavalli. La variante più performante accelera da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, offrendo prestazioni brillanti senza rinunciare alla fruibilità nell'impiego quotidiano.
Con questo progetto, Militek Design punta a valorizzare il carattere delle due compatte elettriche attraverso una trasformazione estetica ispirata alla storia dei rally, mantenendo al tempo stesso la possibilità di riportare facilmente l'auto alla configurazione originale. A voi piace il tuning per le “sorelline” BEV francesi? Diteci cosa ne pensate.
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.