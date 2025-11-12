L"ecobonus" di Mercedes è imbattibile, senti che sconto sul SUV Maybach!

La Stella vuole smarcare un po' di elettriche invendute dai piazzali? L'offerta su Maybach EQS 680 è straordinaria (ah, siamo negli USA)

Anche ai ricchi fa piacere risparmiare. Anzi: se son ricchi, forse è proprio perché è da una vita che fanno attenzione a come spendono i loro soldini.

Quindi: se vuoi spendere un sacco di soldi in una Maybach, ma allo stesso tempo spendere un sacco di soldi in meno rispetto al prezzo di origine, ti devi rassegnare.

Eh sì, perché l'offerta è riservata a chi risiede negli Stati Uniti, e sospettiamo che tu legga questo contenuto dal posto... sbagliato.

Amen, però la notizia volevamo darla uguale. E la notizia è che negli USA, lo si apprende dal portale di annunci Car Direct, ora Mercedes lancia una campagna di incentivi sulla propria gamma elettrica di fascia alta che gli incentivi nostrani li fa impallidire.

UN SUV Mercedes ultra-lusso in super sconto (in USA): lo ha riconosciuto?

Ad esempio, c'è un modello sul quale la Stella pratica uno sconto di 50.000 dollari. Sì sì, cinquantamila bigliettoni. Che equivalgono, al tasso di cambio odierno, a 43.000 euro e rotti.

Il modello che riceve il trattamento platinum, forse lo hai già riconosciuto dalle foto, è proprio il più caro di tutti. Cioè Mercedes-Maybach EQS 680.

Anziché 181.000 dollari, lo paghi 131.000 dollari. Acquisto o, meglio ancora, leasing, con un canone mensile che si abbassa di centinaia di dollari (che avanzano, non so, per il finanziamento dell'utilitaria della moglie).

Mercedes Maybach EQS 680: 50.000 dollari di sconto

Con un taglio di 50.000 dollari, l'e-SUV del marchio ultra lusso della Stella resta inarrivabile per la gran parte degli umani, ma assai più vicino ai SUV Mercedes più tradizionali. Per capirci, adesso dista solo 20.000 dollari da una GLS 63 AMG (tu quale sceglieresti, se potessi?).

Non sono Maybach. Il generoso ecobonus pre Black Friday vale anche per Mercedes EQS berlina e SUV, scontati di 10.000 dollari in caso di acquisto e di 10.500 dollari con leasing.

Sconti interessanti anche su Mercedes EQS ''non-Maybach''

Più si rimpicciolisce l'auto, più si asciuga anche l'offerta: su Mercedes EQE, sconto di 7.500 dollari sul leasing e di 7.000 dollari su acquisto. Ma sempre meglio di niente.

La ragione di una campagna tanto aggressiva? È probabile (in mancanza della voglia di parlare con qualcuno di Mercedes USA) che il marchio abbia deciso di smaltire le scorte 2025 di auto elettriche, che (probabilmente) stentano a calare dopo che la Casa Bianca ha tolto il credito d'imposta federale sulle EV.

Mercedes EQE

Sì, ma il credito d'imposta, se al confronto con 50.000 dollari, era una miseria! Maybach EQS ora è in testa alla nostra Champions League dei maxi sconti. Chi offre (anzi, toglie) di più?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/11/2025