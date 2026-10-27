Mercedes GLB 250, debutta il nuovo 1.5 con turbo elettrico nato in F1

Mercedes-Benz ha aggiornato il motore 1.5 a benzina M 252, presentato l’anno scorso, e lo ha dotato di un turbocompressore elettrico che deriva dalla Formula 1. Il nuovo motore si chiama M 252 LS, debutta sulla GLB 250 4MATIC e, secondo la casa, è il primo motore Mercedes-Benz con un turbocompressore elettrico.

Più potenza, meno emissioni

Il M 252 LS eroga 170 kW, pari a 231 CV, più altri 23 kW, cioè 31 CV, ed è il quattro cilindri più potente della gamma compatta di Mercedes. Il turbocompressore elettrico ha una potenza di 5 kW ed è alimentato dall’impianto elettrico a 48 V. Secondo Mercedes, garantisce una risposta particolarmente pronta lungo tutto l’arco dei giri, rendendo la guida più dinamica e riducendo i consumi. Il turbo elettrico, indicato nel comunicato anche con una potenza di 2 kW, può recuperare energia dai gas di scarico e trasformarla in elettricità. Due nuovi alberi di equilibratura di tipo Lanchester riducono le vibrazioni e rendono il motore particolarmente fluido. Sulla GLB 250 4MATIC il nuovo motore accelera circa un decimo di secondo più in fretta del 2.0 M 260, che era il motore di punta della generazione precedente, ed emette circa il 17% di CO₂ in meno. Nel ciclo WLTP la GLB 250 4MATIC consuma tra 7,6 e 8,4 litri ogni 100 km, con emissioni di CO₂ tra 174 e 191 g/km e classe CO₂ tra G e F.

La tecnologia della Formula 1

Il sistema deriva dalla tecnologia che il team Mercedes-AMG PETRONAS di Formula 1 ha sviluppato e usato per molti anni, contribuendo a otto titoli mondiali. Nasce dalla collaborazione con Mercedes-AMG High Performance Powertrains, la società interamente controllata dal gruppo che a Brixworth, in Inghilterra, sviluppa e costruisce i motori di Formula 1 per la squadra Mercedes e per i team clienti. Secondo Mercedes, la collaborazione non riguarda la fornitura di singoli componenti ma lo scambio di competenze, metodi di sviluppo e della velocità di lavoro tipica delle corse.

Tutti i motori Mercedes si basano su un principio modulare con molti componenti in comune, che permette di offrire tecnologie diverse e di contenere i costi di sviluppo e produzione. Tra i motori a combustione c’è la famiglia FAME, ibridi a benzina e diesel usati dalla GLA fino alla Classe S. Hanno in comune il basamento in alluminio con tecnologia NANOSLIDE, il collettore di scarico parzialmente integrato nella testata, un turbo con turbina segmentata e funzione di bypass, un intercooler compatto e l’impianto di scarico vicino al motore. Il sistema elettrico ISG 2.0 riduce i consumi e aggiunge potenza, e il software comune basato su MB.OS crea ulteriori sinergie.

Il nuovo motore fa parte di un piano più ampio. Entro la fine del 2027 Mercedes lancerà più di 40 nuovi modelli, con motorizzazioni elettriche e ibride. «Nessuna tecnologia definisce il carattere di un’auto quanto il sistema di propulsione, che sia completamente elettrico o ibrido», spiega Jörg Bartels, responsabile dello sviluppo dei motori di Mercedes-Benz.

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