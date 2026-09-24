Mercedes GLB Hybrid, la prova: comfort, praticità e tecnologia

Mercedes GLB è un SUV in grado di offrire tanto spazio, c'è anche la versione a 7 posti, comfort, tecnologia e una buona dinamica di guida. Alcuni mesi fa abbiamo avuto modo di provare la versione 100% elettrica. Adesso, invece, è il turno della Hybrid, dotata di una motorizzazione Mild Hybrid 48 V di nuova generazione. Ricordiamo infatti che il SUV, al pari della CLA, poggia sulla piattaforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) che permette di offrire sia motorizzazioni elettriche e sia tradizionali.

Dunque, come va il nuovo SUV ibrido della casa automobilistica?

Mettendo appaiate la versioni elettrica e quella ibrida, all'apparenza non sembrano esserci differenze. Effettivamente le due versioni sono praticamente uguali. L'unica differenza degna di nota è la griglia. Sull'elettrica è ovviamente chiusa vista l'assenza del motore a benzina. Sulla GLB Hybrid, oltre alla griglia aperta, le 94 stelle che compongono la trama della griglia non sono illuminate ma semplicemente cromate. Differenze che comunque a un veloce colpo d'occhio si notano appena.

Mercedes GLB Hybrid di profilo

Del resto, Mercedes non ha voluto differenziare l'estetica della GLB elettrica e ibrida. Un prodotto unico e spetterà poi ai clienti scegliere la motorizzazione preferita. La GLB Hybrid è quindi un SUV di poco più di 4,7 metri di lunghezza (segmento D) che si caratterizza per forme massicce. Il frontale, in particolare, vede la presenza di fari con la classica firma luminosa a stella, uniti tra loro da una striscia luminosa a LED. Firma a stella ripresa anche al posteriore. Inoltre, elementi come le protezioni attorno ai passaruota e quelle per il sottoscocca, anteriori e posteriori, strizzano l'occhio al mondo dell'off-road.

Mercedes GLB Hybrid, frontale

Per chi cerca maggiore sportività per dare al SUV un look più grintoso, Mercedes mette a disposizione gli allestimenti AMG Line. In ogni caso, la lista degli accessori per personalizzare la GLB è molto lunga.

Rispetto al modello elettrico, anche gli interni non cambiano. La GLB Hybrid offre un ambiente molto curato. Da rivestimenti in finta pelle e tessuto si può arrivare a disporre di materiali molto raffinati, basta solo attingere dal catalogo degli accessori. Dicevamo all'inizio, un SUV in grado di offrire tanto spazio e infatti volendo si può optare per la versione a 7 posti. Per le famiglie numerose si tratta di un'opzione interessante sebbene vada detto che la terza fila dei sedili è pensata soprattutto per trasportare bambini o comunque persone non più alte di 170 cm di altezza.

Mercedes GLB Hybrid, interni e plancia

C'è il tetto panoramico che enfatizza la sensazione di spazio a bordo e volendo si può richiedere la tecnologia Sky Control che permette di renderlo da trasparente a opaco per una maggiore privacy. Di notte, volendo, propone un effetto ''stellato'' grazie a ben 158 stelle illuminate (sempre come optional).

Mercedes GLB Hybrid, posti posteriori

A bordo si sta molto bene. Davanti non è un problema trovare rapidamente la giusta posizione di guida. Anche per chi come me supera i 180 cm, lo spazio per le gambe e la testa è abbondante. Nessun problema nemmeno dietro. Due adulti possono stare comodi anche sulle lunghe distanze. Del resto, la GLB è un'auto a cui piace affrontare viaggi lunghi, offrendo un gran comfort di marcia a tutti.

Mercedes ha lavorato molto per offrire sulle sue auto le migliori tecnologie digitali. Sulla nuova Mercedes GLB troviamo quindi l'MBUX Superscreen che offre un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, più un sistema infotainment da 14 pollici. Per il passeggero (optional) è disponibile un ulteriore schermo da 14 pollici che permette di accedere alle funzioni dedicate all'intrattenimento. Si può anche giocare. Head-Up Display, oltre ovviamente ai supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Mercedes GLB Hybrid, bagagliaio

Non possono mancare nemmeno gli aggiornamenti OTA per mantenere sempre aggiornata l'auto e introdurre nuove funzionalità. La piattaforma software è basata sul sistema operativo proprietario MB.OS. Ci sono poi le AI di ChatGPT, Microsoft e Google che permettono di rendere l'assistente vocale molto più smart. Il navigatore si basa, inoltre, su Google Maps. Il bagagliaio posteriore ha una capacità fino a 540/480 litri (versione a cinque/sette posti) e, con gli schienali posteriori abbattuti, arriva a 1.715/1.605 litri.

3 livelli di potenza ma lo schema tecnico è sempre lo stesso. Il powertrain è composto da un 4 cilindri a ciclo Miller di 1,5 litri di cilindrata abbinato a un sistema ibrido alimentato da una batteria con una capacità di 1,3 kWh. C'è anche il cambio automatico a 8 rapporti. Su alcune versioni è pure disponibile la trazione integrale 4MATIC (la GLB Hybrid è a trazione anteriore). Dicevamo, 3 livelli di potenza: 136 CV, 163 CV e 190 CV. Il sistema ibrido offre un boost di 30 CV. A basse velocità è possibile anche muoversi per brevi tratti in modalità 100% elettrica. Mercedes aggiunge che l'auto può veleggiare fino a una velocità di 100 km/h.

Un powertrain interessante che punta molto sull'efficienza, tanto che la casa tedesca lo vede come un'alternativa al diesel. Tuttavia, grazie al boost del sistema Hybrid, il motore è in grado di offrire prestazioni interessanti.

Nel test drive abbiamo avuto a disposizione la GLB 200, quella con 163 CV. Alla guida, il SUV si conferma un modello a cui piace viaggiare offrendo comfort. Con questa motorizzazione non serve forzare più di tanto sulla guida. Le prestazioni sono buone ma i 163 CV su di un SUV di questa stazza non fanno miracoli, nemmeno con l'aiutino dell'ibrido. C'è volendo la modalità ''Sport'' ma quella più indicata è la ''Comfort''. Si viaggia con un filo di gas in totale relax. I rumori che arrivano dal vano motore sono ridotti al minimo a meno che non si affondi con decisione sul pedale dell'acceleratore. I cambi marcia sono davvero impercettibili, segno che Mercedes ha lavorato molto bene per ottenere un powertrain davvero molto fluido.

Mercedes GLB Hybrid, 3/4 posteriore

Lo sterzo è comunicativo e sufficientemente diretto. Anche forzando un po' sulle curve, la GLB segue fedelmente i nostri comandi, non andando mai in crisi. Se si vuole un po' di brio in più è meglio optare per la GLB 220 che offre 190 CV. La base, cioè la GLB 180 con i suoi 136 CV è forse un po' sottodimensionata.

Prima parlavamo di efficienza ed effettivamente i primi numeri sui consumi sono promettenti. Certo, servirà una prova più lunga per verificarli meglio ma su di un tragitto di circa 140 km percorsi tra statali (40%) e autostrada (60%), la media dei consumi si è attestata attorno a quota 15 km con un litro.

Queste sono le specifiche dell'esemplare in prova.

Motore benzina, 4 cilindri di 1,5 litri Potenza 163 CV più 30 CV ibrido Coppia 250 Nm Velocità 204 km/h 0-100 km/h 8,5 secondi Trazione Integrale Cerchi 20 pollici Consumi 6,7 - 6 litro per 100 km WLTP Dimensioni 4.732 mm lunghezza x 1.861 mm larghezza x 1.687 mm altezza; passo di 2.889 mm Bagagliaio 540/480 litri (versione a cinque/sette posti) fino a 1.715/1.605 litri Prezzi Da 53.859 euro

Quanto costa la nuova Mercedes GLB Hybrid? Si parte dai 49.516 euro della GLB 180. Il modello in prova, la GLB 200 con trazione integrale 4MATIC, parte da poco meno di 54.000 euro.

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