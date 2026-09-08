Ferrari Luce: c'è chi prova a darle un po' di carattere con il tuning

Nessuna Rossa recente ha fatto discutere quanto la Ferrari Luce. Il motivo? Gran parte della responsabilità va attribuita alla matita che l'ha disegnata, quella di Jony Ive. Il celebre designer dell'iPhone si è cimentato in questo progetto praticamente senza alcuna esperienza nel settore automobilistico, e per alcuni il risultato risente proprio di questo debutto.

A Maranello, tuttavia, i conti tornano: la Casa sostiene di aver già raggiunto l'obiettivo di vendite per il primo anno della sua prima vettura elettrica, dimostrando che i dubbi sul design non hanno frenato i contratti. È facile prevedere, però, che non appena inizieranno le consegne, più di un proprietario cercherà nel mercato aftermarket qualcosa che renda il proprio esemplare davvero unico.

Il tocco di Vossen Wheels tra rally e iPhone

L'americana Vossen Wheels si porta avanti con una serie di rendering dedicati. Non che queste modifiche riescano a dare alla Luce l'aspetto di una vera Ferrari, ma qualcosa cambia. Protagonisti del progetto sono i cerchi G2-13T, lanciati sul mercato a fine agosto: con la loro struttura duoblocco e dimensioni tra i 18 e i 22 pollici, sfoggiano un design lenticolare e l'abbinamento con le linee industriali della Luce funziona sorprendentemente bene.

Assetto rasoterra e aerodinamica spinta

Oltre alle nuove ruote, la prima EV di Maranello è stata nettamente ribassata: una scelta che la renderebbe del tutto impraticabile nell'uso quotidiano su strada, ma che da ferma fa la sua figura. Il pacchetto stilistico include anche un nuovo splitter anteriore, minigonne laterali estese, un diffusore posteriore rivisto e un vistoso alettone fisso. Non è escluso che in futuro Ferrari possa presentare una variante Speciale della Luce, anche se è difficile credere che vedremo mai un'ala così ingombrante su un modello di serie, vista la solita ritrosia del brand verso appendici di questo tipo.

Prezzi e tempi di arrivo

Se ti stai chiedendo quando la vedremo su strada, le prime consegne della Ferrari Luce partiranno in Europa entro la fine dell'anno, per poi proseguire negli altri mercati nel corso del 2027. Con un listino che parte da 550.000 euro, resta chiaramente un oggetto destinato a una ristretta cerchia di facoltosi acquirenti. E noi ''povery'' dovremo farcene una ragione.

VEDI ANCHE

Tags