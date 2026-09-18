Mercedes Classe G, look ancora più aggressivo con il kit Larte Design

La Mercedes Classe G è spesso la protagonista dei progetti di molti preparatori. Adesso è il turno di Larte Design che ha svelato un widebody kit dedicato al fuoristrada tedesco che punta a renderlo molto più aggressivo. Nessuna modifica, invece, è stata apportata alla meccanica che rimane quella originale.

Un kit in 16 pezzi con tanto carbonio

Il widebody kit realizzato da Larte Design è composto da 16 pezzi singoli, molti dei quali realizzati in fibra di carbonio. I paraurti è nuovo, così come il cofano motore. Nuovi sono anche la griglia e il logo. Non c'è più quello della stella ma quello del preparatore. Passaruota in fibra di carbonio molto evidenti e si fanno davvero notare anche i cerchi da 19 pollici. Sul tetto troviamo dei fari aggiuntivi, mentre dietro, alla fine del tetto, c'è uno spolier rigorosamente in fibra di carbonio.

Classe G Larte Design

Tra gli altri elementi che compongono il kit di Larte Design figurano nuovi terminali di scarico laterali, una copertura in carbonio per la ruota di scorta, un paraurti posteriore in carbonio e nuovi fanali posteriori a LED. Mentre altri preparatori abbinano le modifiche al design con un aggiornamento della meccanica, come accennato all'inizio, sotto alla carrozzeria il motore non è stato toccato.

Classe G Larte Design

Pertanto, il V8 biturbo da 4 litri della G63 ''base'' con tecnologia mild-hybrid a 48 volt continua a erogare sempre 585 CV. Un kit che si fa notare dato che rende il fuoristrada molto più aggressivo su strada. Piacerà ai proprietari della Classe G?

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