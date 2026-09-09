Tuning da fuori di testa: la Ford Model T diventa turbo! Il video

Sacrilegio o idea sublime? Io propendo per la seconda: un appassionato americano, nella sua officina, ha pensato di installare un turbocompressore su una Ford Model T e ora mostra in video che cosa succede quando prendi un’auto progettata più di un secolo fa e decidi di sovralimentarla.

Sì, hai capito bene: la mitica Tin Lizzie, la vettura che ha messo su ruote l'America all'inizio del Novecento, è stata dotata di un turbo recuperato da un trattore.

Del resto, il primo brevetto per un turbocompressore, firmato dall'ingegnere svizzero Alfred Büchi, risale al 1905, persino prima del debutto della Model T nel 1908. Tuttavia, la prima auto di serie turbocompressa si sarebbe vista solo nel 1962 con la Oldsmobile Jetfire.

Merlin ha così applicato alla Model T una tecnologia nata nella stessa epoca, ma che Henry Ford non aveva certamente previsto per la sua vettura. All'apparenza sembra la ricetta perfetta per un disastro meccanico istantaneo, e invece...

Una storia che parte da un trattore e tanta ingegnosità

L'artefice di questa meravigliosa follia si chiama Merlin Johnson, mente del canale YouTube Merlin's Old School Garage. L'idea di partenza è di quelle semplici e sfrontate: prendere il classico motore 4 cilindri da 2,9 litri della Ford Model T — un propulsore nato per erogare circa 20 CV di origine e ne scarica a terra poco più di una dozzina — e regalargli una spinta insperata.

Per farlo, Merlin non è andato a comprare un componente da competizione, ma ha riadattato il turbo di un trattore Kubota a 3 cilindri. Il lavoro di saldatura necessario per modificare il collettore di scarico è stato relativamente semplice; il vero rompicapo era la lubrificazione.

Il vero rompicapo: la lubrificazione senza pompa dell'olio

Se conosci un minimo la meccanica d'epoca, sai che il propulsore della Model T non è dotato di una vera e propria pompa dell'olio. La lubrificazione avviene infatti per sbattimento. Senza un flusso d'olio in pressione, una turbina girerebbe a secco fondendo nel giro di pochi secondi.

Come ha risolto la questione il preparatore? Sfruttando la forza centrifuga generata dal volano motore per spingere il lubrificante in un tubo in rame verso i cuscinetti del turbo, creando poi uno scarico a sifone che riporta l’olio nel carter motore. Una soluzione grezza ma incredibilmente efficace.

Come va su strada? Il test è tutto una sorpresa

Una volta collegato il carburatore originale, la linea di scarico e la valvola wastegate, è arrivato il momento della prova su strada. Avviato il motore, nessuna perdita di fluido e un sibilo inconfondibile che si sovrappone al classico borbottio del 4 cilindri d'epoca.

Durante la guida, la Ford Model T turbo ha raggiunto una pressione di sovralimentazione massima di 6 psi (circa 0,4 bar). La velocità massima è salita a circa 45 km/h, guadagnando circa 8 km/h rispetto alla configurazione originale. Certo, la carburazione al minimo richiede ancora qualche affinamento, ma in questa prima prova il blocco centenario ha retto lo sforzo senza mostrare cedimenti.

Certo anche solo immaginare di incrementare le prestazioni di una simile veterana è un'idea che può venire in pochi; tirare in ballo addirittura un turbo proprio a nessun altro se non il nostro mago Merlin, probabilmente.

L'esito dell'esperimento dimostra però quanto possa spingersi lontano l'ingegno nel mondo dell'hot-rodding d'altri tempi. E adesso non vedo l'ora di vedere la Model T-urbo vestita di tutto punto con la carrozzeria della festa: se lo merita un debutto in grande stile!

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