Ford Model T Motor Caravan: un camper che sembra uscito dal far west!

Amate l’avventura, non vedete l’ora di lasciare la città e mettervi al volante del vostro amato camper? Beh, nel 1914 le vacanze ''on the road'' erano ancora qualcosa d’impensabile, un'utopia, ma a quanto pare qualcuno alla Ford aveva già le idee piuttosto chiare. La dimostrazione è questa Model T opportunamente ricarrozzata e trasformata in un vero e proprio motorhome (qui lo speciale dedicato al Ford Heritage Vault). L’auto venne commissionata all’azienda di Henry Ford dalla facoltosa famiglia inglese dei Bentall. Gli esperti considerano questo esemplare come il primo camper con motore a combustione interna mai realizzato.

Ford Model T Motor Caravan: laterale

INDIETRO NEL TEMPO Basato su telaio e meccanica della celeberrima Ford Model T, il camper dispone di una roulotte realizzata appositamente dalla Dunton Reading Wagon. Il veicolo fu venduto ai Bentall nei primi anni '20 per poi essere abbandonato per mezzo secolo prima di essere scoperto e restaurato nel corso degli anni '70. All’interno della Ford Model T Motor Caravan, guidatore e passeggero hanno a disposizione un divano in pelle che può essere ruotato di 180 gradi. Sul retro ci sono invece quattro posti letto e numerosi mobili in legno fatti su misura. Sulla porta principale c'è persino una fessura per imbucare le lettere in modo da poter ricevere la posta durante i viaggi. Niente bagno né climatizzatore, TV non contemplata, ma in compenso la dotazione prevede una stufa a legna per cucinare e riscaldarsi.

VEDI ANCHE

Ford Model T Motor Caravan: gli interni

ALL'ASTA NEL REGNO UNITO La velocità massima di questo motorhome vintage dovrebbe attestarsi intorno ai 48 km/h (la Ford Model T da 20 CV toccava i 68 km/h). Sicuramente non un fulmine su ruote, ma senza ombra di dubbio uno dei modi migliori per assaporare al meglio quel gusto retrò che solo un mezzo di inizio 900 è in grado di regalare! Ford Model T Motor Caravan sarà battuto all’asta da Bonham's Beaulieu (Brockenhurst, Regno Unito) il prossimo 10 settembre a un prezzo stimato di 20.000-30.000 sterline (23.350-35.000 euro al cambio attuale).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/08/2022