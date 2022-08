La Ford Escort di Lady D venduta per 850.000 euro

Non è l'auto che ti aspetti faccia sognare una fanciulla, men che meno una principessa, eppure nel garage della compianta Diana Spencer, ex moglie del principe Carlo d'inghilterra e meglio nota come Lady D, c'era una volta una Ford Escort RS Turbo S1. È appartenuta alla Principessa del Galles dal 1985 al 1988, anno in cui è stata rivenduta alla Ford, poi passata per diversi proprietari e ora l'auto, in condizioni pari al nuovo, è stata rivenduta all'asta alla mostruosa cifra di 850mila euro.

Ford Escort RS Turbo S1 ex Lady Diana, gli interni

UNA FORD PRINCIPESCA? Forte di un millesei quattro cilindri turbo, che scaricava a terra la potenza attraverso le ruote anteriori e un cambio manuale a cinque marce, la Escort della Principessa scattava da 0 a 100 km/h in meno di 8,5 secondi e si dice che Lady Diana insistesse per guidarla di persona ogni volta che era possibile. Venduta con sole 24.961 miglia all'attivo (40mila chilometri), questa era la seconda Escort della Principessa (che infatti ne possedeva anche una grigia in allestimento Ghia finita all'asta nel 2021). Il reparto Veicoli Speciali di Ford ha aggiunto un secondo specchietto all'auto per la guardia del corpo e nel vano portaoggetti è stata montata una radio per la comunicazione con il resto della scorta reale. Guardate le foto nella gallery!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/08/2022