INDIMENTICABILE DIANA Il 31 agosto del 1997 Lady Diana Spencer perdeva tragicamente la vita a bordo di una Mercedes S280 nel tunnel dell’Alma, a Parigi. A 24 anni dalla scomparsa dell’amatissima Principessa del Galles, la Ford Escort Ghia - che fu di sua proprietà nei primi anni '80 - sarà messa all’asta da Reeman Dansie Auctioneers & Valuers. L’auto le fu regalata dal Carlo nel maggio del 1981, due mesi prima delle nozze, e venne utilizzata dalla giovane Principessa fino all’agosto del 1982. La Ford Escort fu dunque il mezzo di trasporto principale di Diana nei mesi iniziali (e più felici) della sua relazione con il Principe di Galles. Numerose sono infatti le fotografie che la ritraggono al volante della berlina o intenta a osservare Carlo durante le sue celebri partite di Polo.

PRINCIPE RANOCCHIO Curiosamente, sul cofano della Escort si può ancora notare un ranocchio d’argento. Una simpatica mascotte pensata per ricordare, alla futura sposa, la favola del Principe Ranocchio. Utilizzata appunto fino all’estate del 1982, la 3 volumi Ford è finita in un secondo memento nelle mani di un altro proprietario, che per diversi anni ha mantenuto segreta la provenienza dell’auto. L'Escort Ghia di Lady D dispone ancora della targa originale (WEV 297W) ed è in condizioni pressoché perfette, vernice e tappezzerie interne sono infatti ancora in ottimo stato. Il contachilometri riporta inoltre che l’auto ha percorso 83.000 miglia, circa 133.600 chilometri.

ALL'ASTA NELL'ESSEX Gli organizzatori dell’asta stimano che la Ford Escort Ghia di Diana possa raggiungere le 30.000-40.000 sterline (all’incirca 35.0000-46.600 euro) nell'asta di cimeli reali che si terrà il prossimo 29 giugno nell’Essex. James Griinter, amministratore delegato di Reeman Dansie, ha dichiarato di essere rimasto davvero stupito dalle condizioni dell'auto. Giusto per darvi un’idea, un’altra auto iconiche appartenuta a Lady Diana - la sua Audi 80 Cabriolet - l’anno scorso è stata battuta all’asta per 58.000 sterline, qualcosa come 67.500 euro.