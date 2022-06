Un archivio incredibile: guarda cosa c'è nel Ford Heritage Vault

Oltre 5.000 foto e depliant delle Ford e delle Lincoln che hanno fatto la storia: questo è ciò che contiene l'archivio l'archivio Ford Heritage Vault, aperto al pubblico dalla Casa dell'Ovale Blu. Ci sono tutte: dalla Ford Model T alla Mustang Mach 1 Fastback, dalla Ford Gran Torino del telefilm Starsky e Hutch - il famoso ''pomodoro a strisce'' - alle Ford GT40 che compirono l'impresa raccontata nel film Le Mans '66: quella dei tre bolidi americani in parata a battere l'armata delle Ferrari (e l'ingiusta beffa subita dal vincitore morale Ken Miles). Per non parlare della Ford Country Squire del 1959: la bizzarra auto da campeggio.

Ford Country Squire del 1959: l'auto da campeggio. Foto dal Ford Digital Vault

FORD ESCE ALLO SCOPERTO ''Ci stiamo aprendo come non abbiamo mai fatto prima'', dice Ted Ryan, archivio Ford e heritage brand manager. “I nostri archivi sono stati istituiti 70 anni fa e, per la prima volta, stiamo aprendo il caveau affinché il pubblico possa vederlo. Questo è solo un primo passo per tutto ciò che verrà in futuro”. Nel sito troviamo foto risalenti addirittura al 1903, anno di fondazione dell'azienda, fino a documenti del 2003, l'anno in cui Ford ha celebrato il suo centenario.

Ford Model T Touring del 1908

UNA FONTE AFFIDABILE Il team dell'Ovale Blu ha trascorso gli ultimi due anni a digitalizzare l'archivio, per ottenere immagini ad alta risoluzione, curando attentamente la collezione dei documenti messi online. Prezioso centro di documentazione storica, il Ford Heritage Vault è la fonte dove trovare chicche da perfezionisti del restauro, come informazioni che possono evitare sonore fregature ai collezionisti: dagli esatti schemi di verniciatura per il van Ford Courier Custom del '76 alle varianti della Ford Falcon del 1961, tanto per fare qualche esempio.

Parte dell'archivio - vero - che è stato digitalizzato nel Ford Heritage Vault

GRATIS E A PORTATA DI CLIC Foto, grafici, opuscoli, brochure d'epoca sono stati resi compatibili con la consultazione tramite gli strumenti elettronici, in modo efficace ed elegante, e la maggior parte delle risorse sono scaricabili gratis. ''Queste risorse sono nate analogiche e abbiamo lavorato duramente per portarle nel mondo digitale'', dice Ciera Casteel, archivista digitale, che ha guidato le operazioni per rendere accessibili i materiali. “Ma la digitalizzazione non basta. Per noi era importante che l'Heritage Vault fosse accessibile a tutti”. E così è stato. Fateci un giro: basta un clic!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/06/2022