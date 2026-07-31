ABT festeggia 130 anni con la Audi RS Q8-LE 1000, edizione da 1.000 CV

Si chiama RSQ8 LE 1000 ed è la nuova creazione di ABT Sportsline. Non una creazione come le altre. È infatti un’edizione speciale con un grande valore simbolico. È la versione che chiude la trilogia di edizioni speciali per i suoi 130 anni di storia, iniziata con la RS6-LE 800 e proseguita con la RS3 630. Questa volta il preparatore tedesco punta su un SUV: l'Audi RS Q8.

Fino a 1.000 CV con l'iniezione acqua-metanolo

ABT RSQ8 LE 1000, il retro

La RSQ8 LE 1000 monta il V8 biturbo da 4,0 litri che riceve i turbocompressori progettati da ABT, un nuovo intercooler e il sistema di iniezione acqua-metanolo IWI, che sblocca la potenza massima di 736 kW (pari a 1.000 CV). Il sistema si attiva tramite l'app myABT che mostra in tempo reale anche lo stato del sistema IWI, il livello del serbatoio dedicato e altri parametri del motore.

ABT RSQ8 LE 1000, il dettaglio della carrozzeria

La velocità massima sale fino a 320 km/h. A gestire queste prestazioni interviene l'ABT Body Control System, che combina l'ABT Level Control con l'ABT eAWS. Si tratta di un sistema di stabilizzazione attiva del rollio che, tramite servomotori su entrambi gli assi, passa in continuo tra un assetto comfort per i lunghi viaggi e una taratura più sportiva in curva, riducendo sensibilmente il rollio della carrozzeria.

Oro e carbonio, il tema della trilogia

ABT RSQ8 LE 1000, il volante

Il pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio opaca a vista comprende estensioni del paraurti anteriore, inserti sul cofano, allargamenti dei parafanghi per la silhouette wide-body, estensioni sulle calotte degli specchietti, rivestimenti sul montante B e un'ala posteriore con aeroblade. Completano il design esterno le prese d'aria sui passaruota in nero lucido e le placche con la scritta “RSQ8-LE 1000”.

ABT RSQ8 LE 1000, la medaglia celebrativa

A fare da contrasto ci sono i cerchi ABT HIGH PERFORMANCE IR23 Flow Forming da 23” in oro satinato, calzati con pneumatici 295/35 ZR23. È lo stesso abbinamento oro su carbonio che caratterizza l'intera trilogia ABT. Da segnalare anche il sistema di scarico in acciaio inox ABT, con quattro terminali da 105 mm.

ABT RSQ8 LE 1000, il dettaglio dei sedili

All'interno, il volante ABT in Alcantara con palette del cambio e pomello della leva delle marce in carbonio opaco crea il collegamento diretto tra guidatore e vettura, richiamato anche nei rivestimenti della plancia comandi e delle strutture dei sedili. I sedili anteriori portano i loghi ABT e RSQ8-LE, i battitacco la scritta “RSQ8-LE 1000” e le luci di cortesia proiettano a terra il logo dell'anniversario. Sulla console centrale trova posto la moneta celebrativa ABT, affiancata dall'incisione personalizzata con il numero dell'esemplare. Ogni vettura, infatti, dalla numero 1 alla numero 30, è un pezzo unico.

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