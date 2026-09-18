Volkswagen Multivan e California: iniezione di sportività con il tuning di ABT Sportsline

Lo specialista tedesco elabora i due veicoli da lavoro e tempo libero con nuove soluzioni estetiche e cerchi da 20 pollici. Per ora sono proposti in Germania, ma in futuro...

I veicoli commerciali dedicati al trasporto di persone e al tempo libero non sono generalmente associati alle prestazioni sportive, ma ABT Sportsline amplia il proprio programma di tuning intervenendo su due modelli della gamma Volkswagen Veicoli Commerciali: Multivan e California (guarda la homepage di ABT Sportsline).

ABT Sportsline punta sui van Volkswagen

Lo specialista, noto per le sue elaborazioni dedicate ai modelli VW e Audi, ha sviluppato queste versioni in collaborazione diretta con la casa tedesca. L'obiettivo è combinare le caratteristiche dei due modelli con un linguaggio di design indipendente firmato ABT. I nuovi allestimenti saranno inoltre proposti attraverso la rete ufficiale di concessionari.

ABT Sportsline e Volkswagen Multivan e California: il tuner tedesco elabora i due modelli

Kit aerodinamico e cerchi da 20 pollici

L'intervento comprende un kit aerodinamico specifico con splitter anteriore, prese d'aria aggiuntive, minigonne laterali in nero lucido e diffusore posteriore. Sul Multivan il paraurti anteriore rivisto, caratterizzato dalle prese d'aria laterali e dalla griglia ridisegnata, contribuisce a un look più aggressivo rispetto al modello di serie.

Per entrambi i modelli, ABT sostituisce i cerchi standard da 19 pollici con unità da 20 pollici, riconoscibili anche per i mozzi centrali con il logo del preparatore. A richiesta è disponibile un sistema di abbassamento che riduce l'altezza da terra di 30 mm, completando l'elaborazione estetica.

ABT Sportsline e Volkswagen Multivan e California: i cerchi in lega leggera da 20 pollici

Potenza ancora da definire

ABT non ha ancora comunicato quale motorizzazione sarà abbinata alle nuove versioni. Le immagini mostrano comunque una configurazione con un solo tappo del carburante, elemento che fa pensare a un modello diesel o benzina anziché alla variante plug-in hybrid. Sul Multivan di serie il diesel 2.0 quattro cilindri sviluppa 148 CV e 360 Nm, mentre il benzina arriva a 201 CV e 320 Nm.

In passato, sul Multivan T6.1, ABT proponeva un incremento di 29 CV, ma per i nuovi modelli non sono ancora disponibili dati ufficiali sulle prestazioni. Al debutto, previsto per ottobre, le versioni saranno limitate al mercato tedesco. Volkswagen Veicoli Commerciali precisa, tuttavia, che: “sono in fase di valutazione altri mercati”.

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